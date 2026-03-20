«دي بي ورلد» راعياً لسباق «دبي تيرف» في كأس دبي العالمي

أعلن نادي دبي لسباق الخيل أن مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ستكون راعياً لسباق «دبي تيرف» (جروب 1)، البالغة جائزته خمسة ملايين دولار أميركي، وذلك ضمن منافسات أمسية كأس دبي العالمي التي تستضيفها دبي في 28 مارس الجاري، باعتباره أحد السباقات الستة المصنفة ضمن الفئة الأولى في هذه الأمسية العالمية.

وتُعد أمسية كأس دبي العالمي واحدة من أكبر وأغنى أمسيات سباقات الخيل على مستوى العالم، وتستقطب نخبة المدربين والفرسان من مختلف الدول، للتنافس على أبرز الألقاب في الأشواط التسعة التي تتضمنها الأمسية.

ويُقام سباق «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر، وكان قد انطلق أول مرة عام 1996، وشهد تتويج نخبة من الأبطال العالميين من دول عدة، من بينها جنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة، واليابان، وفرنسا، ودولة الإمارات.

وخلال السنوات الأخيرة، فرض الجواد «لورد نورث» هيمنته على السباق بإشراف جون وثادي غوسدن، بعدما توج باللقب في عامي 2021 و2023، وتقاسم لقب نسخة 2022 مع الجواد الياباني «بانثالاسا» بعد نهاية السباق بالتعادل.

وشهدت نسخة 2025 فوز الجواد الياباني «سول راش» بفارق ضئيل عن «رومانتيك وارير»، الحصان الأعلى أرباحاً في العالم.

وأكد الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي أحمد يوسف الحسن، أن أمسية كأس دبي العالمي تمثل حدثاً استثنائياً يتصدر روزنامة سباقات الخيل العالمية، ويعكس الطموحات الرياضية لإمارة دبي، مشيراً إلى أهمية دعم هذا الحدث العريق المرتبط بالهوية الثقافية والتراثية للإمارة، وما يجسده من قيم التقدم والتميز.

من جانبه، رحّب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، علي آل علي، بعودة «دي بي ورلد» إلى مضمار ميدان، مشيداً بدورها في دعم الرياضة في دبي، لاسيما من خلال إسهاماتها في سباقات الخيل وكرنفال سباقات دبي، وأعرب عن تطلعه لأمسية مميزة للفرق المشاركة والضيوف.

. سباق «دبي تيرف» (جروب 1) يُقام في الشوط السابع من أمسية كأس دبي العالمي التي تتألف من تسعة أشواط.