مدافع البطائح أحمد سليمان: كنا الأفضل أمام النصر

أكد مدافع فريق البطائح، أحمد سليمان، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام النصر، واستحق الخروج بنتيجة إيجابية في المواجهة التي جمعتهما، أول من أمس، ضمن الجولة الـ20 من دوري المحترفين، وانتهت بالتعادل 1-1، مشيراً إلى أن البطائح كان الطرف الأفضل خلال أغلب فترات اللقاء.

وخرج البطائح بنقطة ثمينة من استاد آل مكتوم، في إطار سعيه لتحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مراكز الخطر.

وبهذه النتيجة، أضاف البطائح نقطة إلى رصيده ليصل إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر، في حين أصبح رصيد النصر 27 نقطة في المركز السادس.

وقال سليمان، لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق النصر، وكنا الطرف الأفضل والأخطر في معظم فترات المباراة، ونجحنا في إحراز هدف التقدم، وهو ما يعكس العمل الكبير الذي قمنا به داخل الملعب».

وأضاف: «في الشوط الثاني نجح النصر في إدراك هدف التعادل، لكننا واصلنا القتال حتى النهاية، والحصول على نقطة من ملعب فريق بحجم النصر يُعد نتيجة إيجابية بالنسبة لنا، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الفريق».

وتابع: «اللاعبون شعروا بالمسؤولية خلال الفترة الأخيرة، ووضع الفريق في جدول الترتيب كان دافعاً قوياً لتقديم مستوى أفضل والعودة بهذا الأداء الجيد، وهو ما ظهر بوضوح في المباريات الماضية».

واختتم مدافع البطائح تصريحاته، مؤكداً أن الفريق سيواصل العمل بالأسلوب نفسه خلال المرحلة المقبلة، قائلاً: «سنستمر على النهج نفسه من أجل تحسين موقع الفريق في جدول الترتيب، ونسعى لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة».