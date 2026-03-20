«أبوظبي للدفاع المدني» تختتم البطولة الرمضانية لتحدي اللياقة

اختتمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني منافسات البطولة المجتمعية والأسرية الرمضانية لتحدي اللياقة البدنية التي نظمتها في مجلس «الفارس الشهم 2» بأبوظبي، تزامناً مع «عام الأسرة» 2026. شهد البطولة مدير عام الهيئة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، وتضمنت مجموعة من التحديات والأنشطة الرياضية في أجواء تفاعلية وحماسية، وشارك فيها منتسبو الهيئة وأسرهم وأفراد المجتمع على مدار يومين، وسادها الجو المجتمعي والأسري. وأظهرت المنافسات روح التحدي والتنافس الإيجابي. وكرم مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني في ختامها المتميزين رياضياً، مشيداً بتميزهم الرياضي.