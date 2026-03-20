«أبيض الشاطئية» بالمجموعة الأولى في دورة الألعاب الآسيوية

أسفرت قرعة منافسات كرة القدم الشاطئية ضمن النسخة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، التي تستضيفها مدينة «سانيا» الصينية من 22 إلى 30 أبريل المقبل، عن وجود المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية، وتايلاند، وإيران.

ويبلغ عدد الرياضيين والرياضيات المسجلين في النظام الإلكتروني للدورة 3798 لاعباً ولاعبة، يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية تحت مظلة المجلس الأولمبي الآسيوي، ويشاركون في 14 رياضة تشمل 15 تخصصاً و63 حدثاً تنافسياً.