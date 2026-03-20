فيتوريا: تطوير الأداء و«التفاصيل الصغيرة» هدفنا في الفترة المقبلة

أكد مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، أن الجهاز الفني لا ينشغل حالياً بمكان أو كيفية إقامة مواجهة الفريق أمام النصر السعودي، الشهر المقبل، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، بقدر تركيزه على مواصلة تطوير الأداء في مباريات الدوري المحلي، بما يضمن بلوغ الجهوزية المطلوبة.

جاءت تصريحات فيتوريا عقب فوز الوصل على الظفرة بثلاثية نظيفة، أول من أمس، في ختام الجولة 20 من دوري المحترفين، حيث أشاد بأداء لاعبيه، مؤكداً أن الفريق كان بحاجة لهذا الانتصار.

وقال: «قدمنا مباراة جيدة أمام الظفرة، وتمكنا من التحكم في مجريات اللقاء، وخلق المساحات والفرص، والخروج بنتيجة مستحقة».

وأضاف: «علينا التركيز في التدريبات المقبلة على تطوير الأداء والعمل على التفاصيل الصغيرة، مع التعامل مع كل مباراة في الدوري على حدة، بما يضمن وصولنا إلى الجهوزية الكاملة لمواجهة النصر».

وأكد «حققنا نتيجة جيدة، وكان بالإمكان تسجيل أهداف أكثر لو استثمرنا جميع الفرص، وهو ما سنعمل على تحسينه خلال الفترة المقبلة».

وأوضح فيتوريا أن الجهاز الفني لم يتلقَّ حتى الآن تأكيداً رسمياً بشأن مكان وآلية إقامة المباراة، مشدداً على أهمية الحفاظ على تركيز الفريق، قائلاً: «نفضل عدم تشتيت الانتباه، والتركيز فقط على المباراة المقبلة، لأن ذلك هو ما سيجعلنا مستعدين لمواصلة مشوارنا في البطولة، بغض النظر عن مكان اللعب».

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد اعتمد نظام المباراة الواحدة في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من البطولة، على أن تُقام المباريات على أرض محايدة خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل المقبل.

وبفوزه على الظفرة رفع الوصل رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس على جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة خلف الوحدة صاحب المركز الرابع، على أن يلتقي في الجولة المقبلة مع الشارقة خارج أرضه.

