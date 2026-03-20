صدارة ملتهبة بين العين وشباب الأهلي.. وتهديد الهبوط يلاحق 7 أندية

بلغت المنافسة أقصى درجاتها مع ختام الجولة الـ20 من دوري المحترفين لكرة القدم، حيث يواصل العين تمسكه بالصدارة تحت ضغط مطاردة لا تهدأ من شباب الأهلي، فيما تحوّل سباق المقاعد الآسيوية إلى معركة ثلاثية مفتوحة على كل الاحتمالات، بالتزامن مع صراع ملتهب في القاع يهدد سبعة أندية بشبح الهبوط.

وقد فرضت الجولة الـ20 نفسها كأكثر الجولات إثارة، تاركة خلفها العديد من المؤشرات القوية التي ترسم ملامح النهاية المرتقبة.

وشهدت الجولة فوز شباب الأهلي على دبا 4-0، والجزيرة على خورفكان 3-1، والعين على الوحدة 1-0، والوصل على الظفرة 3-0، فيما تعادل كلباء والشارقة 2-2، وعجمان وبني ياس 1-1، والنصر والبطائح 1-1.

وتستعرض «الإمارات اليوم» أبرز مشاهد الجولة.

سلسلة إيجابية

عادل فريق العين ثاني أطول سلسلة دون خسارة في تاريخه الاحترافي، بعدما تجنب الهزيمة في 27 مباراة (19 فوزاً و8 تعادلات)، ليصبح على بعد مباراة واحدة من معادلة إنجاز الجزيرة الذي صمد عند 28 مباراة دون خسارة في موسم 2010-2011.

قوة الدكة

أظهر شباب الأهلي امتلاكه دكة بدلاء مؤثرة، لعبت دوراً بارزاً في نتائجه هذا الموسم، بعدما سجل البدلاء سبعة أهداف، إلى جانب تصدره قائمة أكثر الفرق تسجيلاً في ربع الساعة الأخيرة بـ12 هدفاً.

سباق آسيوي

ارتفعت وتيرة المنافسة على المركز الثالث المؤهل خارجياً، وانحصر الصراع بين الجزيرة (37 نقطة)، والوحدة (34 نقطة)، والوصل (33 نقطة)، في سباق شرس، مع تضاؤل حظوظهم في المنافسة على اللقب.

الاستحواذ لا يكفي

رغم تفوق الوحدة في الاستحواذ خلال مواجهته أمام العين، إلا أن ذلك لم يُترجم إلى نتيجة إيجابية، إذ اقتصر تأثيره على التمريرات والعرضيات دون فاعلية حقيقية أمام المرمى.

معاناة النصر

تحول النصر إلى لغز محير لجماهيره، بعدما سقط في فخ التعادل 1-1 أمام البطائح، ليواصل نزيف النقاط، ويفشل في تحقيق الفوز للمباراة السادسة توالياً على أرضه، معادلاً أسوأ سلسلة له منذ موسم 2014-2015.

سهيل يتلألأ

واصل لاعب بني ياس، سهيل النوبي، تألقه في مواجهات عجمان، بعدما صنع هدف التعادل لفريقه، رافعاً مساهماته إلى تسعة أهداف (سجّل 3 وصنع 6) في تاريخ لقاءات الفريقين.

ذاكرة ليما

استعاد نجم الوصل، فابيو ليما، ذاكرة التسجيل بهزه الشباك أمام الظفرة، منهياً صياماً تهديفياً استمر 11 مباراة، ليرفع رصيده إلى 180 هدفاً في قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري، خلف سيباستيان تيغالي (184 هدفاً) صاحب المركز الثاني، وعلي مبخوت (228 هدفاً) الأول.

القاع يشتعل

فشلت الفرق السبعة المهددة بالهبوط في تحقيق الفوز خلال الجولة، ما زاد من تعقيد المشهد في القاع، ووسّع الفجوة مع المنطقة الآمنة، لتدخل هذه الأندية مرحلة حاسمة، عنوانها التمسك بالأمل حتى النهاية لتفادي الهبوط.