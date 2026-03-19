بوفتيني: الوصل كسب الظفرة «أداءً ونتيجة»

أكد لاعب الوصل، المغربي سفيان بوفتيني، أن فريقه حقق الفوز على الظفرة أداءً ونتيجة، بعد الانتصار بثلاثية نظيفة أمس، على استاد زعبيل، ضمن الجولة الـ20 من دوري المحترفين لكرة القدم.

وقال بوفتيني، في تصريحات صحافية عقب المباراة التي حضرها نحو 1000 متفرج: «كنا في قمة التركيز قبل اللقاء، ودخلنا المباراة بهدف واضح هو تحقيق الفوز، خصوصاً بعد خسارتنا أمام بني ياس والعين، وتعادلنا مع شباب الأهلي، لذلك كان الانتصار هو الأهم بالنسبة لنا».

وأضاف: «عقدنا اجتماعاً قبل المباراة بين اللاعبين والجهاز الفني، واتفقنا على ضرورة الفوز بغض النظر عن الأداء، لأن الأهم هو حصد النقاط الثلاث، ونحن ننافس حالياً على المركز الثالث مع الجزيرة والوحدة، لذلك نتعامل مع كل مباراة على أنها نهائي». يُذكر أن الفوز رفع رصيد الوصل إلى 33 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الظفرة عند 18 نقطة، ليزداد موقفه صعوبة في صراع البقاء.