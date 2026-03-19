لاعب النصر زايد الزعابي: علينا مراجعة أنفسنا

أعرب لاعب فريق النصر، زايد الزعابي، عن خيبة أمله بعد تعادل «العميد» مع ضيفه البطائح بنتيجة 1-1، أمس، على استاد آل مكتوم ضمن الجولة الـ20 من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو 1000 متفرج.

وأوضح الزعابي، في تصريحات صحافية، أن الفريق قدّم المستوى نفسه الذي ظهر به في مواجهة الشارقة في الجولة الماضية التي حقق فيها الانتصار 2-1، على الرغم من اختلاف النتيجة، وقال: «قدّمنا مستوى جيداً كما حدث في مباراة الشارقة، لكن علينا مراجعة أنفسنا والعمل على تصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة».

وأضاف: «بالتأكيد كان هدفنا تحقيق النقاط الثلاث، لكننا لم نوفق في ذلك، ونأمل أن يكون القادم أفضل».

وكان «الأزرق» قد نجح في تحويل تأخره أمام البطائح إلى تعادل، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، بينما وصل رصيد البطائح إلى 17 نقطة في المركز الـ13.