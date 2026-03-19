علي الحوسني: لا يوجد تراجع في مستوى عجمان

نفى قائد فريق عجمان، الحارس علي الحوسني، وجود تراجع في مستوى «البركان»، على الرغم من غياب الانتصارات في آخر ثلاث جولات من دوري المحترفين لكرة القدم، قبل التعادل مع بني ياس 1-1، أمس، على استاد راشد بن سعيد ضمن الجولة الـ20، بحضور نحو 1000 متفرج.

وقال الحوسني: «لا يوجد هبوط في المستوى، نحاول الظهور بصورة جيدة بعد خسارتين، وقبل ذلك حققنا ثلاثة انتصارات متتالية، ونعمل باستمرار على تحقيق نتائج إيجابية، لأن جماهيرنا تنتظر منا الأفضل».

وأضاف: «تبقى لنا ست مباريات حتى نهاية الموسم، وعلينا استغلالها لتقديم مستوى أفضل».

وتجنّب عجمان الخسارة أمام بني ياس بتعادل ثمين، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، بينما وصل بني ياس إلى 21 نقطة في المركز التاسع.