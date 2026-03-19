6 وجوه جديدة في قائمة المنتخب

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، قائمة «الأبيض» الجديدة التي تضم 24 لاعباً، استعداداً للمعسكر الداخلي المقرر إقامته في أبوظبي من 23 إلى 30 من الشهر الجاري.

وضمت القائمة علي خصيف، وعادل الحوسني، وحمد المقبالي، وبدر ناصر، وريتشارد أكونور، وجولابر ليما، وساشا، وخليفة الحمادي، وليوناردو أميسميكو، وماركوس ميليوني، ومحمد ربيع، وجويلهرم دا سيلفا، وعلي صالح، وعبدالله حمد، ومحمد عباس، ومامادو كوليبالي، ويحيى نادر، وعصام فايز، ونيكولاس خيمينيز، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وعثمان كامارا، ويوري سيزار، وبرونو أوليفيرا.

وشهدت القائمة ظهور ستة لاعبين للمرة الأولى بقميص المنتخب وهم: يوري سيزار، وجويلهرم بالا (شباب الأهلي)، وعثمان كامارا (الشارقة)، ومامادو كوليبالي (الجزيرة)، وليوناردو أميسميكو (الظفرة)، وجولابر ليما (النصر).

كما تضمنت القائمة عودة عدد من اللاعبين الذين غابوا خلال الفترة الماضية، أبرزهم: خليفة الحمادي، وعبدالله حمد، وعادل الحوسني، ومحمد عباس، وبدر ناصر، وعصام فايز. وفي المقابل، شهدت القائمة غياب حارس مرمى العين، خالد عيسى، عن صفوف المنتخب للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، إلى جانب استبعاد ثنائي الشارقة كايو لوكاس ولوان بيريرا.

ويأتي هذا المعسكر ضمن تحضيرات المنتخب للاستحقاقات المقبلة، في إطار سعي الجهاز الفني إلى تجربة عناصر جديدة، وتعزيز خياراته الفنية خلال المرحلة المقبلة.