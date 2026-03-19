3 مؤشرات فنية تقرّب شباب الأهلي والنصر من نهائي دوري السلة

كشفت مرحلة الذهاب من «البلاي أوف» للدور نصف النهائي في بطولة الدوري العام لكرة السلة عن ثلاثة مؤشرات فنية تعزز حظوظ شباب الأهلي والنصر في بلوغ النهائي المقررة إقامته الشهر المقبل، أبرزها الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية.

ونجح شباب الأهلي، مساء الأحد الماضي، في إنهاء مرحلة الذهاب بالعلامة الكاملة، برصيد ست نقاط من ثلاثة انتصارات، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن النصر الذي حل ثانياً برصيد خمس نقاط من انتصارين وخسارة. وجاء الشارقة ثالثاً برصيد أربع نقاط من فوز وخسارتين، والبطائح رابعاً بثلاث نقاط من ثلاث هزائم.

ولاتزال بقية الفرق متمسكة بحظوظها قبل استئناف المنافسات الاثنين المقبل، مع انطلاق مرحلة الإياب من «البلاي أوف» عبر ثلاث جولات، يتحدد في ختامها يوم 31 مارس الجاري الفريقان المتأهلان إلى النهائي (المتصدر والوصيف)، والذي سيقام بنظام «بست أوف 3» (ذهاب وإياب، مع مباراة فاصلة عند التعادل).

ويستهل الشارقة مرحلة الإياب بمواجهة صعبة أمام مضيفه النصر، بعدما احتاج «العميد» في لقاء الذهاب، الذي أقيم في السابع من الشهر الجاري، إلى وقت إضافي للفوز بنتيجة (88-83)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (74-74). في المقابل، يلتقي البطائح مع شباب الأهلي في مواجهة يسعى خلالها «الراقي» إلى رد اعتباره بعد خسارته ذهاباً بنتيجة (77-100).

يُذكر أن شباب الأهلي والنصر بلغا في الثالث من الشهر الجاري نهائي «كأس الاتحاد»، أول نهائيات مسابقات الموسم الحالي، قبل أن يتوج شباب الأهلي باللقب عقب فوزه بصعوبة (103-100) في مباراة حُسمت في ثوانيها الأخيرة عبر ثلاثية ناجحة للمحترف الأميركي ديسوندري واشنطن.

وترصد «الإمارات اليوم»، وفقاً للإحصاءات الرسمية لاتحاد كرة السلة، ثلاثة مؤشرات فنية تقرّب شباب الأهلي والنصر من بلوغ النهائي، وذلك على النحو التالي:

1 الصلابة الدفاعية

أظهرت الإحصاءات تمتع شباب الأهلي بصلابة دفاعية لافتة، إذ اكتفى «الفرسان» خلال مرحلة الذهاب باستقبال 242 نقطة فقط، بمعدل 80.6 نقطة في المباراة الواحدة، وجاء الشارقة ثانياً بـ274 نقطة (91.3 نقطة في المباراة)، ثم النصر ثالثاً بـ290 نقطة (96.6 نقطة)، والبطائح رابعاً بـ314 نقطة (104.6 نقطة).

2 الفاعلية الهجومية

هيمن شباب الأهلي والنصر على صدارة الفاعلية الهجومية، حيث تصدر «الفرسان» بإجمالي 311 نقطة، بمعدل 103.6 نقاط في المباراة، يليه «العميد» بـ288 نقطة، بمعدل 96 نقطة في المباراة، وجاء الشارقة ثالثاً بـ262 نقطة (87.3 نقطة في المباراة)، والبطائح رابعاً بـ259 نقطة (86.3 نقطة في المباراة).

3 كسر حاجز الـ100 نقطة

نجح شباب الأهلي في تجاوز حاجز الـ100 نقطة في جميع مبارياته خلال مرحلة الذهاب، بفوزه على البطائح (100-77)، ثم الشارقة (101-72)، وأخيراً النصر (110-93).

في المقابل، تقاسم النصر والشارقة المركز الثاني من حيث كسر هذا الحاجز، بعدما حقق كل منهما ذلك مرة واحدة، بفوز النصر على البطائح (107-97) في الجولة الثانية، والشارقة على البطائح أيضاً (107-85) في الجولة الثالثة.