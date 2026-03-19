بندر الأحبابي: لعبت في العين 6 أشهر دون علم والدي

كشف قائد فريق العين، بندر الأحبابي، السبب وراء غيابه عن صفوف «الزعيم» منذ بداية الموسم، إذ أوضح أنه يؤدي واجب الخدمة الوطنية التي يصفها بأنها «شرف لكل مواطن إماراتي».

وتحدث اللاعب لـ«الإمارات اليوم» ضمن زاوية «رمضانك مع الإمارات اليوم» عن علاقته بنادي العين واستمراره معه، ورؤيته لمستوى الفريق في الموسم الحالي، إلى جانب استعادته ذكريات التتويج بدوري أبطال آسيا، والدور الذي لعبه المدرب السابق هيرنان كريسبو في التتويج بالبطولة القارية، إضافة إلى تأثير النجم سفيان رحيمي في الإنجاز الآسيوي.

مكانة خاصة

في البداية أكد الأحبابي أن لنادي العين مكانة خاصة وفريدة في قلبه، وأوضح: «قد يكون لدي نوع من التعاطف مع بعض الأندية الأخرى، مثل الظفرة وبني ياس، لأنني لعبت معهما في السابق، لكن في النهاية أنا ابن نادي العين، وقد نشأت في أكاديمية النادي، ولذلك فإن العين بالنسبة لي شيء مختلف تماماً، فأنا أحمل شعار هذا النادي منذ أن كان عمري سبع سنوات، وصعدت إلى الفريق الأول وأنا بعمر 17 عاماً، وكانت أولى مشاركاتي في عام 2008».

وعن الصعوبات التي واجهته في بداية مسيرته، قال: «كنت ألعب في نادي العين لمدة ستة أشهر من دون أن يعلم والدي. خلال تلك الفترة كانت والدتي تساعدني وتغطي على خروجي، وكان مسؤولو نادي العين يأتون إلى المنزل ويؤكدون أن لدي مستقبلاً جيداً في كرة القدم. وعندما طلبوا من والدتي الموافقة، قالت إنها لا تستطيع اتخاذ القرار دون معرفة والدي. وبعد ذلك علم والدي بالأمر ووافق».

سبب الغياب

وعن غيابه في الفترة الماضية والسؤال الدائم لجمهور العين: أين بندر الأحبابي؟ قال: «يطرح كثيرون هذا السؤال خلال الفترة الماضية. بالنسبة لي أنا في الخدمة الوطنية، ومن دون شك فإن تمثيل الوطن في الخدمة الوطنية شرف كبير لكل مواطن إماراتي. وأنا أفتخر كثيراً بأنني مثّلت الدولة في المجال الرياضي، كما أمثلها حالياً في الخدمة الوطنية. إنه شعور لا يوصف، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لبلدنا. سأتخرج من الخدمة الوطنية الأسبوع المقبل بإذن الله».

وحول استمراره مع العين، قال الأحبابي: «أنا عيناوي إلى الأبد، وعقدي مستمر حتى الموسم المقبل، وسأجلس مع الإدارة لمناقشة الأمر، وإن شاء الله سأستمر مع الفريق».

العين

وتحدث الأحبابي عن رؤيته لفريق العين في الموسم الحالي، فقال: «الفريق يسير في الطريق الصحيح، لكن الدوري دائماً صعب، ولو كنت قد جهزت الفريق بأفضل اللاعبين الأجانب، إضافة إلى اللاعبين المواطنين أو المقيمين أصحاب المستوى العالي، فإنه ليس من السهل الفوز بالدوري. البطولة تتطلب المرور بظروف صعبة، وقد تواجه أحياناً أموراً لا يتوقعها الجمهور، لأن الجماهير دائماً تريد رؤية الفريق في أعلى مستوى، وهذا ما اعتادت عليه من نادي العين».

المنافس الأبرز

وعن الفريق الذي ينافس العين على اللقب في الموسم الجاري، قال: «هناك أكثر من ثلاثة أو أربعة فرق قريبة في جدول الترتيب، لكن فريق شباب الأهلي يظل أبرز المنافسين، ومع ذلك فإن أي فريق يواجه العين يتعامل مع المباراة وكأنها مباراة نهائية. على سبيل المثال فريق بني ياس، رغم أنه ينافس على البقاء، قدم مباراة كبيرة أمام العين، لذلك فإن جميع الفرق، سواء كانت في أسفل أو أعلى الترتيب، تلعب أمام العين بأفضل مستوى».

بطولة تاريخية

وتطرق بندر الأحبابي إلى فوز العين بلقب دوري أبطال آسيا موسم 2023 - 2024، واللحظات التاريخية التي مر بها، وقال: «كانت بطولة تاريخية. في مسيرتي الكروية أرى أن هناك محطتين بارزتين، الأولى الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية عام 2018، والثانية التتويج بدوري أبطال آسيا عام 2024. اللاعب إذا لعب كرة القدم من دون طموح فلن يذكره أحد بعد اعتزاله، أما عندما تترك بصمة وتجتهد وتحقق إنجازاً فإن الناس ستتذكرك. ليس الجماهير فقط، بل حتى قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، كانت سعيدة بهذا الإنجاز، سواء بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية أو بالفوز بدوري أبطال آسيا، إضافة إلى إقصاء فرق كبيرة مثل النصر والهلال السعوديين، وهذا يؤكد أنه ليس هناك شيء مستحيل في كرة القدم. إذا اجتهدت وتعبت وتدربت بجد يمكنك الوصول إلى هدفك، مهما كان منافسك. وفخور بأننا استطعنا إسعاد جمهور الإمارات كله بهذا الإنجاز».

دور كبير لسفيان رحيمي

وحول تأثير مهاجم وهداف الفريق سفيان رحيمي في الفوز بدوري أبطال آسيا، قال: «سفيان رحيمي لاعب كبير، وقدم أداءً استثنائياً في هذه البطولة. في بعض الأحيان يمر اللاعب بفترة تألق تمتد لموسم كامل أو لأشهر عدة، يكون خلالها حاسماً في المباريات، وهذا ما حدث مع سفيان في دوري أبطال آسيا. ومع ذلك فإنني أرى أن جميع اللاعبين كانوا مميزين، المجموعة بأكملها قدمت أداءً استثنائياً. وإذا نظرت إلى الأسماء كانوا جميعاً يتحملون الضغوط، ويريدون تحقيق البطولة».

كريسبو اجتهد كثيراً

وعن رؤيته الفنية حول المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، الذي قاد العين للفوز بدوري أبطال آسيا قبل عامين، خصوصاً أن البعض كان يرى أنه أقل من مستوى العين، قال الأحبابي: «لكل شخص رأيه، والجمهور بطبيعته يختلف في آرائه وثقافاته. قد يتفق البعض مع رأي إعلامي معين، لأنهم يحبون أسلوبه أو طريقة تحليله. لكن بالنسبة لي فإن البطولة التي حققها كريسبو مع العين في دوري أبطال آسيا لا يمكن أن تمحى من التاريخ، فهو مدرب عمل بجد واجتهد كثيراً. من وجهة نظري، اتخذ بعض القرارات التي ربما لم يكن مدرب آخر ليتخذها، مثل إشراك محمد عباس في الجهة اليمنى، وتحويل بلاسيوس إلى الجهة اليسرى، وتثبيت سفيان رحيمي في مركزه. بعض هذه القرارات فاجأتنا نحن اللاعبين، لكن في النهاية عندما تنجح الخطة وتحقق الفوز تدرك أن القرار كان صحيحاً. لذلك أرى أن له دوراً مهماً في تحقيق البطولة».

مباراة للنسيان

وبخصوص ذكرياته في مباراة العين أمام الأهلي المصري في القاهرة في بطولة الإنتركونتننتال، التي خسرها العين، والتي وصفها البعض بأنها أسوأ مباراة للعين، قال: «من وجهة نظري لم يكن الفريق كله في أفضل حالاته في تلك المباراة، وأنا شخصياً لم أقدم المستوى المطلوب. لاعب كرة القدم لا يمكن أن يكون في المستوى نفسه طوال الوقت. فلاعبون كبار، مثل ليونيل ميسي، نجد أحياناً من ينشر مقاطع فيديو يسخر فيها من بعض لقطاتهم، لذلك فإن الأمر طبيعي في كرة القدم. ربما لم ندخل أجواء المباراة سريعاً، ولذلك لم نوفق فيها».

