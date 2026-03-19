فريق «الإمارات» للدراجات يطارد فوزاً تاريخياً في سباق «ميلانو»

يعود الدراج السلوفيني تاديج بوجاكار لقيادة فريق «الإمارات – إكس آر جي» في أول سباقات «المونومنت» لموسم 2026، إذ يتوجه الفريق إلى إيطاليا للمشاركة في سباق ميلانو - سان ريمو، الذي ينطلق بعد غدٍ السبت، وهو أحد أطول وأبرز السباقات في الموسم، إذ تبلغ مسافته 298 كلم.

وبالنسبة لبوجاكار، يبقى ميلانو - سان ريمو أحد سباقات «المونومنت» القليلة التي مازالت غائبة عن سجله.

ويضم فريق «الإمارات – إكس آر جي» كوكبة من أبرز الدراجين، إذ يصطف النجم الصاعد، الدراج المكسيكي إيزاك ديل تورو، إلى جانب بوجاكار بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في طواف الإمارات وتيرينو–أدرياتيكو، كما وصل كل من الدراج براندون ماكنولتي والدراج جان كريستن إلى حالة ممتازة، وسيؤدي الدراج دومين نوفاك مجدداً دور المساعد لبوجاكار، محافظاً على حمايته داخل المجموعة الرئيسة، بينما يوفر كل من نيلس بوليت وفيليكس غروسشارتنر وفلوريان فيرميرش القوة والسيطرة اللازمتين لقيادة الفريق خلال السباق.

وقال بوجاكار في تصريح صحافي: «ليس سراً أن «ميلانو - سان ريمو» سباق أتمنى الفوز به. أعتقد أنه يناسبني، لكنه يناسب أيضاً العديد من أبرز الدراجين، وهذا ما يجعله تحدياً رائعاً».

وأضاف: «لقد قمت بالعديد من جولات الاستطلاع على صعود بوجيو وأعرفه جيداً. كان الفريق استثنائياً في سترادي بيانكي، وإذا استطعنا تكرار ذلك الأداء فكل شيء ممكن بالنسبة لنا. المنافسة ستكون قوية كما هو الحال دائماً، لكننا معتادون على ذلك وسنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق نتيجة. آمل أن يكون يوماً رائعاً من السباق وأن نقدم عرضاً جميلاً».