ختام بطولة الذيد الرمضانية للرماية بمشاركة 200 متنافس

اختتم نادي الذيد بنجاح بطولة الذيد الرمضانية للرماية المفتوحة التي أقيمت ضمن فعاليات ملتقى نادي الذيد الرمضاني السابع، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرماية وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي في صالة الرماية بالنادي، وشهدت البطولة مشاركة 200 مشارك من مختلف الفئات العمرية.

وتنافس المشاركون في أربع فئات هي: الرامي الصغير من 14 سنة وما دون، وفئة الشباب من 15 إلى 20 سنة، وفئة الرجال من 21 إلى 50 سنة، وفئة كبار السن من 50 سنة وما فوق.

وفي ختام البطولة توج رئيس اتحاد الإمارات للرماية محمد النيادي، ورئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي سالم الكتبي، وأمين السر بالنادي راشد الكتبي، وعضو مجلس إدارة النادي مالك الكتبي، الفائزين بالبطولة.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، أهمية البطولة في اكتشاف المواهب ورعايتها وتعزيز حضور رياضة الرماية في المجتمع.