فليمنغز ينقذ عجمان من الخسارة أمام بني ياس في الوقت القاتل

تجنب فريق عجمان الخسارة أمام ضيفه بني ياس، بعدما خطف تعادلاً ثميناً بنتيجة 1-1 في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد راشد بن سعيد ضمن الجولة العشرين من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو ألف متفرج.

وكانت المباراة في طريقها إلى فوز بني ياس بهدف نظيف سجله يوسف نيكتيه في الدقيقة 21، قبل أن ينجح جونيور فليمنغز في خطف هدف التعادل لعجمان في الدقيقة 90+4، لينقذ فريقه من الخسارة في اللحظات الأخيرة.

وبهذه النتيجة، رفع عجمان رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، فيما وصل بني ياس إلى 21 نقطة في المركز التاسع.