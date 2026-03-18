النصر يسقط في فخ التعادل على أرضه أمام البطائح

أنقذ البديل شيكنا دومبيا فريقه النصر من الخسارة أمام ضيفه البطائح، بعدما سجل هدف التعادل 1-1، اليوم الأربعاء، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة العشرين من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو ألف متفرج.

وكان البطائح قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف لاعبه محمد جمعة في الدقيقة 43، ليضع أصحاب الأرض تحت ضغط كبير، في ظل سعي «العميد» لتحقيق الفوز من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب.

وانتظر النصر حتى الدقيقة 77 ليعود في النتيجة، بعدما نجح البديل دومبيا في تسجيل هدف التعادل، مانحاً فريقه نقطة ثمينة أبقته بعيداً نسبياً عن منطقة الخطر، ومعززاً آماله في التقدم نحو مراكز المنافسة على بطاقات التأهل الخارجية خلال الجولات المقبلة.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، فيما أضاف البطائح نقطة إلى رصيده ليصل إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر، مواصلاً معاناته في صراع البقاء.