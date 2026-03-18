الوصل يقهر الظفرة بالثلاثة.. وليما يستعيد ذاكرة الأهداف

استعاد لاعب الوصل، الدولي فابيو ليما، حاسة التهديف بعد غياب طويل، ليقود «الإمبراطور» إلى فوز مهم على ضيفه الظفرة بثلاثية نظيفة، اليوم الأربعاء، على استاد زعبيل ضمن الجولة العشرين من دوري المحترفين لكرة القدم، في حضور نحو ألف متفرج، ليبقي على آمال فريقه في المنافسة على بطاقات التأهل للمسابقات الخارجية.

وافتتح ليما التسجيل في الدقيقة 32، منهياً صياماً تهديفياً استمر 11 مباراة متتالية، ومسهلاً مهمة فريقه في حسم المواجهة، قبل أن يعزز علي صالح النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 51، فيما اختتم ريناتو جونيور مهرجان الأهداف في الدقيقة 80.

وكان ليما قد غاب عن التسجيل منذ هدفه في شباك خورفكان بالجولة السابعة، ليتعرض خلال تلك الفترة لانتقادات بسبب تراجع مستواه، قبل أن يعود بقوة ويؤكد قيمته الهجومية.

ورفع الهدف رصيد ليما إلى 180 هدفاً في دوري المحترفين، معززاً موقعه كثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ المسابقة، خلف علي مبخوت (228 هدفاً) وسيباستيان تيغالي (184 هدفاً)، كما عزز سجله المميز أمام الظفرة بوصول مساهماته المباشرة إلى 20 هدفاً (14 هدفاً و6 تمريرات حاسمة).

وشهدت المباراة ثلاث حالات طرد، أبرزها للاعب الوصل غابرييل دوس سانتوس في الدقيقة 51، إلى جانب ثنائي الظفرة فينيسيوس سيرافيم في الدقيقة 59 وعبدالرحمن سوسي في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز، رفع الوصل رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الظفرة عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر، ليزداد موقفه تعقيداً في صراع البقاء.