القائمة الجديدة لمنتخب الإمارات.. 6 وجوه جديدة واستبعاد 3 نجوم كبار

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، قائمة «الأبيض» الجديدة التي تضم 24 لاعباً، استعداداً للمعسكر الداخلي المقرر إقامته في أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 30 من الشهر الجاري.

وضمت القائمة كلًا من: علي خصيف، عادل الحوسني، حمد المقبالي، بدر ناصر، ريتشارد أكونور، جولابر ليما، ساشا، خليفة الحمادي، ليوناردو أميسميكو، ماركوس ميليوني، محمد ربيع، جويلهرم دا سيلفا، علي صالح، عبدالله حمد، محمد عباس، مامادو كوليبالي، يحيى نادر، عصام فايز، نيكولاس خيمينيز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، عثمان كامارا، يوري سيزار، وبرونو أوليفيرا.

وشهدت القائمة ظهور ستة لاعبين للمرة الأولى بقميص المنتخب، هم: يوري سيزار، جويلهرم بالا (شباب الأهلي)، عثمان كامارا (الشارقة)، مامادو كوليبالي (الجزيرة)، ليوناردو أمسيميكو (الظفرة)، وغولابر ليما (النصر).

كما تضمنت القائمة عودة عدد من اللاعبين الذين غابوا خلال الفترة الماضية، أبرزهم: خليفة الحمادي، عبدالله حمد، عادل الحوسني، محمد عباس، بدر ناصر، وعصام فايز.

في المقابل، شهدت القائمة غياب حارس مرمى العين خالد عيسى عن صفوف المنتخب للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، إلى جانب استبعاد ثنائي الشارقة كايو لوكاس ولوان بيريرا.

ويأتي هذا المعسكر ضمن تحضيرات المنتخب للاستحقاقات المقبلة، في إطار سعي الجهاز الفني لتجربة عناصر جديدة وتعزيز خياراته الفنية خلال المرحلة المقبلة.