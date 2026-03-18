بلاسيوس: نصيحة خالد عيسى وراء تسجيلي هدف الفوز من مسافة بعيدة  

كشف لاعب فريق العين، ماتياس بلاسيوس، أن نصيحة من قائد الفريق، الحارس خالد عيسى، كانت وراء لجوئه للتسديد من مسافة بعيدة خارج منطقة الجزاء، وهو ما أثمر هدف الفوز في «كلاسيكو أبوظبي» أمام الوحدة من تسديدة «صاروخية» منحت «الزعيم» الفوز 1-0، أمس، واستعادة صدارة ترتيب دوري المحترفين.

وقال بلاسيوس في تصريحات صحافية عقب اللقاء الذي أقيم على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الـ20، بحضور نحو ستة آلاف متفرج: «قرار التسديد من خارج المنطقة جاء بناء على نصيحة من القائد خالد عيسى، إذ قال لي إنه يجب عليّ التسديد، وإنه من بين كل ثلاث تسديدات قد أسجل هدفاً».

وأعرب اللاعب عن سعادته بتسجيل هدف الفوز، مضيفاً: «أنا سعيد جداً لأنني استطعت مساعدة الفريق، وقدّمت ما كان يحتاج إليه، وهو تحقيق الانتصار، حصلنا على ثلاث نقاط مهمة، وكانت المباراة جميلة».

يُذكر أن هدف بلاسيوس رفع رصيد العين إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه شباب الأهلي، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 34 نقطة في المركز الرابع.