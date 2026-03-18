«استعادة التوازن المفقود» طموح الوصل أمام الظفرة

تتصدّر مواجهة الوصل وضيفه الظفرة مباريات اليوم الأخير من الجولة الـ20 من دوري المحترفين لكرة القدم، حين يلتقي الفريقان في الساعة 21:30 من مساء اليوم على استاد زعبيل، في لقاء يبحث خلاله «الإمبراطور» عن استعادة توازنه بعد خسارتين متتاليتين أضعفتا حظوظه في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة للمشاركات الخارجية.

ويمتلك الوصل 30 نقطة في المركز الخامس، بعدما خسر آخر مباراتين في الدوري بالنتيجة نفسها (0-2 أمام بني ياس والعين)، علماً بأنه لم يخسر ثلاث مباريات متتالية منذ موسم 2020-2021، كما أن الفريق لم يفشل في التسجيل خلال ثلاث مباريات متتالية في موسم واحد سوى مرة واحدة فقط، منذ موسم 2009-2010.

وعلى الجانب الآخر، يصارع الظفرة من أجل البقاء، إذ يحتل المركز الـ12 برصيد 18 نقطة، ويخوض اللقاء في غياب لاعبه روستاند دجوه الذي نال البطاقة الحمراء في الجولة الماضية أمام الجزيرة.

ويتطلع «فارس الظفرة» إلى تحقيق ثنائية الفوز ذهاباً وإياباً أمام الوصل في موسم واحد للمرة الثانية بعد موسم 2008-2009، وهو الموسم الوحيد الذي نجح خلاله في الفوز على الوصل في استاد زعبيل، وكان ذلك في مايو 2009، ولم يخسر الفريق في آخر أربع مباريات.

النصر - البطائح

يتطلع فريق النصر إلى تحقيق انتصاره الثاني توالياً في المسابقة للمرة الأولى منذ العام الماضي، عندما يستقبل ضيفه البطائح على استاد آل مكتوم، مدفوعاً بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على الشارقة.

وكان «العميد» الذي يمتلك 26 نقطة في المركز السادس قد تفوق في آخر مباراة له على «الملك» بنتيجة 2-1، ولم يحقق الفريق انتصارين متتاليين في الدوري منذ فوزه في الجولتين الثامنة والتاسعة على الظفرة والبطائح في العام الماضي، ويأمل تحقيق ثنائية الفوز ذهاباً وإياباً أمام البطائح في موسم واحد للمرة الأولى في دوري المحترفين.

وعلى الجانب الآخر، يدخل البطائح اللقاء وهو في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة، ويُدرك لاعبوه أن المباراة تمثّل فرصة مهمة للابتعاد عن دائرة الخطر قبل فوات الأوان.

عجمان - بني ياس

يسعى فريق عجمان إلى إنهاء صيامه التهديفي بعدما عجز عن التسجيل في آخر مباراتين، عندما يستقبل ضيفه بني ياس على استاد راشد بن سعيد في مواجهة يدخلها الفريقان بطموح تحسين موقعيهما في جدول الترتيب.

ويدخل «البركان» المباراة وفي رصيده 23 نقطة في المركز السابع، بعدما فشل في التسجيل في آخر مباراتين في الدوري، علماً بأن آخر مرة عجز فيها عن التسجيل في ثلاث مباريات متتالية كانت في فبراير 2021، وكانت المباراة الثالثة آنذاك أمام بني ياس. ويتطلع عجمان إلى تحقيق ثنائية الفوز ذهاباً وإياباً أمام بني ياس في موسم واحد للمرة الثانية بعد موسم 2022-2023، وإيقاف سلسلة الهزائم، إذ خسر آخر مباراتين في الدوري. وفي المقابل يمتلك بني ياس 20 نقطة في المركز الـ11، ويتفوق على عجمان في المواجهات التي جمعتهما على استاد راشد بن سعيد في دوري المحترفين، بعدما فاز أربع مرات مقابل انتصارين لعجمان، بينما انتهت خمس مباريات بالتعادل.

ويدخل «السماوي» اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في آخر ثلاث مباريات في الدوري، علماً بأنه لم يحقق أربعة انتصارات متتالية منذ موسم 2020-2021.

عجمان

النصر

الوصل

استاد راشد بن سعيد

استاد آل مكتوم

استاد زعبيل

بني ياس

البطائح

الظفرة