بصمة كمارا تُنقذ الشارقة من الخسارة أمام كلباء

أنقذ مهاجم الشارقة، عثمان كمارا، فريقه من الخسارة أمام مضيفه كلباء، بعدما سجل هدفين وقاده للتعادل 2-2، أمس، على استاد كلباء ضمن الجولة الـ20 من دوري المحترفين، بحضور نحو 2500 متفرج. وكان كلباء أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما شهريار موغانلو في الدقيقة 10 من ضربة جزاء، وسامان قدوس في الدقيقة 28، ليبدو في طريقه إلى تحقيق الفوز.

وانتفض الشارقة في الشوط الثاني، ونجح كمارا في تقليص الفارق أولاً في الدقيقة 57، قبل أن يعود ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 83. ورفع الشارقة رصيده إلى 21 نقطة، ليتقدّم إلى المركز الثامن مؤقتاً، بينما وصل كلباء إلى النقطة 21 في المركز التاسع.