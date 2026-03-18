بعد التعادل مع الشارقة.. مدرب كلباء: عدم الفوز «غصة في القلب»

فرض التعادل الإيجابي (2-2) نفسه على مواجهة اتحاد كلباء والشارقة، التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب كلباء، ضمن منافسات دوري المحترفين، في مباراة شهدت إثارة وتقلبات فنية بين الفريقين.

وبهذه النتيجة، رفع الشارقة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن، متساويًا مع اتحاد كلباء الذي يحتل المركز التاسع.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أكد مدرب كلباء، العراقي غازي فهد الشمري، أن فريقه قدم مستوى مميزًا، خصوصًا في الشوط الأول.

وقال: «بدأنا المباراة بشكل جيد ونجحنا في تسجيل هدفين، لكن الأهداف التي استقبلناها تحتاج إلى وقفة من الجميع لمعالجتها. اللاعبون قدموا مباراة كبيرة، وأدرك أن الأهداف جزء من اللعبة، إلا أن الضغط النفسي والأخطاء الفردية كانا سببًا في الأهداف التي دخلت مرمانا».

وأضاف: «كنا نتمنى حصد النقاط الثلاث كاملة، في ظل مجريات المباراة».

وتابع: «رغم أن التعادل أمام فريق بقيمة الشارقة أمر طبيعي، إلا أن هناك غصة في القلب لعدم تحقيق الفوز، خصوصًا مع الأداء الجيد الذي قدمناه في الشوط الأول»، مؤكدًا: «نعد جماهيرنا بأن تكون المباريات المقبلة أفضل من حيث الأداء وأقل أخطاء، إذ تنتظرنا ست مباريات بمثابة ست نهائيات، وعلينا العمل بشكل أكبر».

من جانبه، وصف مدرب الشارقة، البرتغالي جوس دي مورايس، المباراة بأنها كانت صعبة منذ بدايتها.

وقال: «بدأت المباراة بركلة جزاء غير متوقعة سجل منها كلباء هدفًا، ما منحه أفضلية مبكرة وشكّل ضغطًا نفسيًا على لاعبينا، وهو ما أدى إلى ارتكاب عدة أخطاء، جاء من أحدها الهدف الثاني».

وأضاف: «أجرينا تغييرات في الشوط الثاني وعدنا بشكل أفضل، وحققنا التوازن ونجحنا في تسجيل هدفين»، مهنئًا اللاعبين على ردة الفعل.

وأعرب موراييس عن أمله في عودة الفريق إلى تحقيق الانتصارات، والتقدم إلى مركز أفضل في جدول ترتيب الدوري.