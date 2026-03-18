خليفة الحمادي: من الصعب أن يكرر الجزيرة «سيناريو 2021» في الموسم الحالي

أبدى مدافع نادي الجزيرة خليفة الحمادي سعادته بالانتصار الذي حققه الفريق على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف أول من أمس، ضمن الجولة العشرين من دوري المحترفين، مؤكداً أن هذا الفوز جاء في توقيت مهم للغاية قبل المواجهة المرتقبة التي يخوضها الفريق أمام شباب الأهلي السبت المقبل في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن الفريق كان في حاجة ماسة لهذا الانتصار من أجل تعزيز الثقة ومواصلة النتائج الإيجابية، بينما شدد على أنه من الصعب تكرار سيناريو موسم 2020-2021 عندما تقدم الفريق من المركز الخامس إلى صدارة الترتيب.

وقال خليفة الحمادي لـ«الإمارات اليوم» إن مواصلة الجزيرة للانتصارات في هذه المرحلة من الموسم تعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، خصوصاً أن الفريق مقبل على تحديات قوية سواء في الدوري أو في بطولة كأس رئيس الدولة، مضيفاً أن التركيز حالياً منصب على استثمار هذه الحالة الإيجابية، خاصة أنه يتبقى ست جولات فقط على نهاية الدوري، إلى جانب مواجهة حاسمة في نصف النهائي، وهي بطولة تحظى باهتمام كبير داخل النادي، حيث يسعى الفريق للذهاب بعيداً فيها والمنافسة بقوة على لقبها.

وأضاف: «قدمنا مباراة قوية أمام خورفكان، ونجحنا في فرض أسلوبنا منذ الدقائق الأولى، وكان هناك التزام واضح من جميع اللاعبين بالتعليمات الفنية، وهو ما ساعدنا على تحقيق الفوز عن جدارة واستحقاق».

وتابع: «الفريق حالياً يعيش فترة جيدة جداً، والانتصارات المتتالية تمنحنا ثقة كبيرة، ونحن نؤمن بأن الفوز يقود إلى فوز آخر، لذلك نحاول استغلال هذه الحالة بأفضل شكل ممكن خلال المرحلة المقبلة».

وأكد أن «تحقيق خمسة انتصارات متتالية ليس أمراً سهلاً، لكنه يعكس حجم العمل الكبير الذي يقوم به الجميع داخل الفريق، سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، كما يدل على التطور الواضح في الأداء الجماعي والتنظيم داخل الملعب».

وقال: «نحن لا ننظر إلى الماضي كثيراً، ولا نفكر فيما إذا كنا نستطيع المنافسة على اللقب لو بدأنا بنفس المستوى الحالي، لأن ذلك لن يفيدنا الآن، تركيزنا منصب فقط على المباريات المقبلة، ونأخذ كل مباراة على حدة».

وأكمل: «هدفنا هو الاستمرار في تحقيق الانتصارات، وتقديم أفضل مستوى ممكن في كل مباراة، ومع نهاية الموسم سنرى أين وصلنا، لكن الأهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على هذا النسق التصاعدي».

وأشار إلى أنه «بالنسبة لما حدث في موسم 2020-2021 كان سيناريو مختلفاً تماماً، وتمكنا وقتها من تحقيق عودة قوية، لكن تكرار ذلك هذا الموسم يبدو صعباً في ظل المعطيات الحالية وقوة المنافسة».

وأوضح: «هناك فرق قوية تتصدر المشهد حالياً مثل شباب الأهلي والعين، وهما الأقرب للمنافسة على اللقب، لذلك نحن نركز على أنفسنا وعلى تحسين نتائجنا دون النظر إلى الآخرين بشكل كبير».

وأضاف: «رغم صعوبة المنافسة فإننا لن نستسلم، وسنحاول تحقيق أفضل النتائج الممكنة حتى آخر جولة، لأن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل».

وقال الحمادي: «مباراة شباب الأهلي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة ستكون مواجهة قوية وصعبة، لأنها أمام فريق يقدم مستويات مميزة منذ بداية الموسم، ويملك عناصر ذات خبرة كبيرة».

وأردف: «شباب الأهلي ينافس على أكثر من بطولة هذا الموسم، سواء في الدوري أو على المستوى القاري، وهذا يعكس قوته، لكن في الوقت نفسه نحن نثق في أنفسنا وفي قدرتنا على تقديم مباراة كبيرة».

وأضاف: «سندخل المباراة بتركيز عالٍ، وسنحاول استغلال كل الفرص المتاحة، لأن مثل هذه المواجهات تُحسم بالتفاصيل الصغيرة».

واختتم: «نؤمن بحظوظنا في التأهل إلى النهائي، وسنقاتل داخل الملعب من أجل إسعاد جماهير الجزيرة، ونأمل أن نكون عند حسن الظن ونقدم الأداء الذي يليق باسم النادي».