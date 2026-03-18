بيرو: الشارقة سيحدد مستقبلي مع عجمان

أكد لاعب وسط نادي عجمان، البرازيلي غيلهيرم بيرو، أن مستقبله بعد نهاية الموسم الجاري لايزال غير واضح، في ظل انتهاء فترة إعارته من نادي الشارقة، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن وجهته المقبلة يعود لإدارة الشارقة الذي يملك عقده.

وقال بيرو لـ«الإمارات اليوم»، إن عقده مع الشارقة يمتد لموسمين إضافيين، الأمر الذي يجعل تحديد مستقبله خارج نطاق قراره الشخصي في الوقت الحالي.

وأضاف: «مسألة استمراري مع عجمان أو عودتي إلى الشارقة ليست بيدي بالكامل، في النهاية إدارة الشارقة هي التي ستقرر ما تراه مناسباً، وأنا سأحترم أي قرار يصدر عنها».

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أنه يعيش فترة مميزة مع عجمان منذ انضمامه إليه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة على سبيل الإعارة، وقال «التجربة الحالية تعد من أفضل الفترات في مسيرتي الكروية».

وأوضح: «الفترة التي أقضيها مع عجمان رائعة بالنسبة لي على الصعيدين الفني والشخصي، فمنذ وصولي شعرت بترحيب كبير من الجميع داخل النادي، وهذا ساعدني كثيراً على التأقلم بسرعة وتقديم أفضل ما لدي».

وتابع بيرو: «انتقالي إلى عجمان شكّل فرصة مهمة لإعادة تقديم نفسي بعد فترة لم تكن موفقة بالنسبة لي مع الشارقة، لم تكن الأمور تسير بالشكل الذي كنت أتمناه في الشارقة خلال الفترة الماضية، لذلك جاء قرار الانتقال إلى عجمان على سبيل الإعارة بمثابة فرصة جديدة بالنسبة لي لإثبات قدراتي، كنت أرغب في أن أظهر للجميع ما يمكنني تقديمه داخل الملعب، وأعتقد أنني بدأت بالفعل في استعادة مستواي».

وأضاف: «هناك أسباب عدة ساعدتني على التألق مع عجمان، أهمها الثقة الكبيرة التي حصلت عليها منذ اليوم الأول، أتذكر جيداً الحصة التدريبية الأولى لي مع الفريق، حين شعرت بأن الجهاز الفني واللاعبين يثقون بإمكاناتي، وهذا أمر مهم جداً لأي لاعب».

وأشاد بيرو بدور المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش، مؤكداً أن ثقته به كانت عاملاً أساسياً في ظهوره القوي.

وقال: «المدرب منحني الثقة منذ البداية، وفاجأني بإشراكي أساسياً في مباراتي الأولى أمام خورفكان، والتي حققنا فيها فوزاً كبيراً بنتيجة 5-2، عادة من الطبيعي أن يبدأ اللاعب الجديد من مقاعد البدلاء حتى يتأقلم، لكن الجهاز الفني كان واثقاً بي، وهذا الأمر منحني دافعاً كبيراً لتقديم أفضل ما لدي».

واختتم بيرو: «الفريق عازم على التعويض سريعاً والعودة إلى النتائج الإيجابية، نعلم أن مواجهة بني ياس لن تكون سهلة، لكننا نملك الطموح والإمكانات لتحقيق الفوز والعودة إلى مكاننا المتقدم في جدول الدوري».

الشارقة وعجمان

رفض اللاعب البرازيلي إجراء مقارنة بين تجربته مع الشارقة وعجمان، مؤكداً أن لكل نادٍ خصوصيته، قائلاً: «لا أحب المقارنة، لأن لكل منهما مكانة خاصة عندي، فالشارقة نادٍ كبير، وله فضل عليّ، وعجمان أيضاً منحني فرصة مهمة لإظهار قدراتي».

وعن مشاعره خلال مواجهة عجمان والشارقة في الجولة الـ17 من الدوري، التي انتهت بفوز عجمان 3-2، أوضح بيرو: «تعاملت مع المباراة بعقلية اللاعب المحترف، كنت سعيداً بفوز عجمان، ربما أكثر مما شعرت بالحزن لخسارة الشارقة، في النهاية أنا لاعب محترف، والفريق الذي أمثله حالياً هو عجمان، ومن الطبيعي أن أركز على مصلحة فريقي الحالي، وأن أبذل كل ما لدي من أجل تحقيق الانتصارات معه».