«العين للشطرنج» يتوج الفائزين في البطولة الرمضانية

اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مساء أول من أمس، البطولة الرمضانية بمقر النادي المصري في مدينة العين، ضمن خطة تعزيز الأنشطة المجتمعية، ونشر اللعبة بين مختلف فئات المجتمع، بالتعاون مع الجالية المصرية.

وأعلن النادي مشاركة 70 لاعباً من مختلف الجنسيات في المنافسات التي أسفرت عن فوز اللاعب غيث النعيمي بالمركز الأول، وجاء ثانياً عبدالله يونس، وثالثاً عبدالرحمن الأجاتي. كما فاز سلطان الظاهري من نادي العين بجائزة أفضل لاعب، في حين حصد اللاعب أحمد محمد سعيد جائزة أفضل لاعب من النادي المصري.

توج الفائزين رئيس مجلس شباب العين «إي سي إم جي» سلطان الظاهري، ونائب رئيس النادي المصري خالد فريد، والمدير التنفيذي للعمليات بالنادي رجائي السوسي.