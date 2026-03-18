محترف النصر «هاريس» يتصدر هدّافي «البلاي أوف»

تصدّر لاعب سلة النصر، الأميركي مارفيل هاريس، قائمة أفضل مسجلي النقاط على صعيد المحترفين الأجانب، مع ختام مرحلة الذهاب من «البلاي أوف» للدور نصف النهائي في بطولة الدوري العام، التي أُسدل الستار على جولتها الثالثة، الأحد الماضي، بعدما حقق هاريس معدل 41 نقطة في المباراة الواحدة.

ويخوض هاريس موسمه الرابع مع فريق النصر، ليواصل تألقه في مرحلة «البلاي أوف» الحالية، المقامة بنظام الدوري من مرحلتَي ذهاب وإياب، حيث سيتحدد في ختامها، يوم 31 من الشهر الجاري، هوية الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية.

ورغم تألق هاريس، أنهى النصر مرحلة الذهاب في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، بعدما فاز «الفرسان»، مساء الأحد الماضي في الجولة الثالثة، على مضيفهم «العميد» بنتيجة (110-93).

وشهدت الجولة ذاتها حسم الشارقة المركز الثالث برصيد أربع نقاط، عقب فوزه على مضيفه البطائح بنتيجة (107-85)، في حين جاء البطائح في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط.

وجاء تفوق هاريس بفارق كبير عن أقرب منافسيه من المحترفين الأجانب في مرحلة «البلاي أوف»، خصوصاً بعد تسجيله 123 نقطة خلال المباريات الثلاث الماضية، كان أبرزها في المباراة الافتتاحية أمام الشارقة، حين أحرز 52 نقطة وقاد فريقه للفوز بنتيجة (88-83). ثم أضاف 41 نقطة في سلة البطائح في اللقاء الذي انتهى لمصلحة «العميد» (107-97)، قبل أن يسجل 30 نقطة أمام شباب الأهلي.

وحلّ محترف البطائح، الأميركي توني غراسويل، في المركز الثاني بإجمالي 76 نقطة، وبمعدل 25.5 نقطة في المباراة، حيث سجل 24 نقطة أمام شباب الأهلي، و28 نقطة أمام النصر، و24 نقطة أمام الشارقة.

وجاء محترف الشارقة، الأميركي جارود جويز، في المركز الثالث بإجمالي 59 نقطة، وبمعدل 19.6 نقطة في المباراة، بعدما سجل 21 نقطة أمام النصر، و16 نقطة أمام شباب الأهلي، و22 نقطة أمام البطائح.

ورغم صدارة فريق شباب الأهلي، اكتفى نجمه الأميركي ديشوندري واشنطن بالمركز الرابع بين أفضل المسجلين الأجانب، بإجمالي 55 نقطة، وبمعدل 18.3 نقطة في المباراة، موزعة بواقع 28 نقطة أمام البطائح، و15 نقطة أمام الشارقة، و12 نقطة أمام النصر.

