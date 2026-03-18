المقبالي يحافظ على شباكه نظيفة للمرة 13.. معادلاً رقم ماجد ناصر

حقق حارس مرمى شباب الأهلي الدولي حمد المقبالي إنجازاً لافتاً بعدما عادل الرقم القياسي المسجل باسم الحارس السابق ماجد ناصر في عدد المباريات التي خرج فيها بشباك نظيفة خلال موسم واحد. وحافظ المقبالي على نظافة شباكه في مباراة دبا التي حسمها «فرسان دبي» برباعية نظيفة أول من أمس، ضمن الجولة العشرين من دوري المحترفين لكرة القدم.

ورفع المقبالي رصيده إلى 13 مباراة بشباك نظيفة منذ بداية الموسم، ليعادل الرقم الذي دوّنه ماجد ناصر في موسم 2016–2017، حين خرج بشباك نظيفة في 13 مباراة، وهو الرقم الأعلى في موسم واحد بتاريخ شباب الأهلي. وكان المقبالي قد دخل المباراة وهو يمتلك في رصيده 12 مباراة بشباك نظيفة، ليصبح على بعد خطوة واحدة من معادلة الرقم التاريخي، قبل أن ينجح في تحقيق ذلك أمام دبا، مؤكداً المستوى المميز الذي يقدمه مع الفريق خلال الموسم الحالي.

ومع تبقي ست مباريات حتى نهاية المسابقة، تبدو الفرصة متاحة أمام الحارس الدولي للانفراد بالرقم القياسي وكتابة اسمه في سجلات النادي بأرقام جديدة، إذا واصل المحافظة على شباكه نظيفة في المباريات المقبلة.