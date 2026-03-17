الشارقة يرفض الخسارة ويتعادل أمام كلباء 2-2

أنقذ مهاجم الشارقة، عثمان كمارا، فريقه من الخسارة أمام مضيفه كلباء، بعدما قاده للتعادل 2-2 بتسجيله هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد كلباء ضمن الجولة العشرين من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بحضور نحو 2500 متفرج.

وكان كلباء قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما شهريار موغانلو في الدقيقة 10، وسامان قدوس في الدقيقة 28، ليبدو في طريقه لتحقيق الفوز.

وانتفض الشارقة في الشوط الثاني، ونجح كمارا في تقليص الفارق أولاً في الدقيقة 57، قبل أن يعود ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 83، ليحرم أصحاب الأرض من انتصار كان في المتناول.

وبهذه النتيجة، رفع الشارقة رصيده إلى 21 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثامن مؤقتاً، فيما وصل كلباء إلى النقطة 21 في المركز التاسع.