العين يلون «الكلاسيكو» بـ"البنفسجي".. ويستعيد صدارة الدوري

قاد لاعب الوسط ماتياس بلاسيوس فريقه العين لاستعادة صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم من شباب الأهلي بعد 24 ساعة فقط، بعدما منح «الزعيم» الفوز على مضيفه الوحدة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد آل نهيان ضمن منافسات الجولة الـ20، بحضور نحو 6 آلاف متفرج.

وسجل بلاسيوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد شوط أول عجز خلاله الفريقان عن هز الشباك، وشهد إهدار ركلة جزاء للعين عن طريق لابا كودجو.

وتقمص بلاسيوس دور البطل في الشوط الثاني، ليمنح فريقه الانتصار بحل فردي مميز، أعاد به العين إلى قمة جدول الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع «الزعيم» رصيده إلى 50 نقطة في الصدارة، متفوقًا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه شباب الأهلي، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 34 نقطة في المركز الرابع.