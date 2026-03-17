تكريم صُنّاع النجاح في الدورة الرياضية لحكومة عجمان

كرّمت اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان مدراء وأعضاء اللجان التنظيمية الذين ساهموا في إنجاح بطولات الدورة في نسختها السادسة، تقديراً للجهود التي بذلت في تنظيم وإدارة فعاليات الدورة.

وجاء التكريم احتفاءً بالدور الذي قامت به فرق العمل التنظيمية في التخطيط والإعداد والإشراف على بطولات الدورة، التي تُعد من أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في الإمارة، التي ضمت أكثر من 15 بطولة وفعالية رياضية متنوعة، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة.

وشارك في تنظيم بطولات وفعاليات الدورة أكثر من 250 مشرفاً ومنظماً ومتطوعاً، فيما شهدت الدورة مشاركة مجتمعية كبيرة، إذ بلغ عدد المستفيدين والمشاركين في فعالياتها أكثر من 10 آلاف شخص، وذلك على مدار 23 يوماً من المنافسات والأنشطة الرياضية التي أقيمت خلال شهر رمضان المبارك.

حضر حفل التكريم رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان، أحمد الرئيسي، إلى جانب مدير الدورة عبدالعزيز عبدالله، حيث قاما بتكريم أعضاء اللجان المنظمة للبطولات الرياضية، ومن بينهم سالم خلفان مشرف لجنة كرة القدم، وسلطان داود مشرف لجنة سباق الدراجات الهوائية، وعبدالله القراعة مشرف لجنة سباق الهجن، ومحمد البلوشي مشرف لجنة ألعاب التحدي، وجمال الجناحي مشرف لجنة سباق الجري، وفارس المندوس مشرف لجنة البادل تنس، ومريم الشامسي مشرفة لجنة اللياقة البدنية للسيدات، ومحمد خلفان مشرف لجنة الألعاب الشعبية، ومعاذ الشامسي رئيس اللجنة الفنية للألعاب الشعبية، وأحمد آل علي مشرف بطولة الكروسفيت، وعبدالله راشد القراعة مشرف سباق الهجن.

كما شمل التكريم أعضاء اللجان الفنية والإدارية، اذ تم تكريم كل من أحمد حسن مشرف اللجنة المالية واللوجستية، وأحمد فاضل مشرف اللجنة الإعلامية، وحسين عباس مشرف لجنة التنسيق والمتابعة، ونورة عبدالله مشرفة لجنة الإحصائيات والسكرتارية، وعمران آل مشرف لجنة التشريفات، وعبدالله بكر مشرف لجنة القرية الرمضانية، إلى جانب تكريم أعضاء فرق العمل والمتطوعين الذين أسهموا في إنجاح الدورة.

وأكد أحمد الرئيسي أن النجاح الذي حققته الدورة جاء ثمرة العمل الجماعي والتكامل بين مختلف اللجان التنظيمية، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلتها فرق العمل كان لها الدور الأكبر في تقديم نسخة متميزة من الحدث على صعيد التنظيم والمشاركة والتفاعل المجتمعي.

وقال في تصريحات صحافية إن: «النسخة السادسة شهدت طرح عدد من الأفكار التطويرية والمقترحات التنظيمية التي ستسهم في دعم الاستعداد المبكر لإطلاق النسخة السابعة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان عام 2027، بما يعزز مستوى التنظيم ويواكب تطور الفعاليات الرياضية في الإمارة».