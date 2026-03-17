بيرو: الشارقة سيحدد مستقبلي مع عجمان

أكد لاعب وسط نادي عجمان، البرازيلي غيلهيرم بيرو، أن مستقبله بعد نهاية الموسم الجاري لا يزال غير واضح، في ظل انتهاء فترة إعارته من نادي الشارقة، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن وجهته المقبلة يعود لإدارة الشارقة الذي يملك عقده.

وقال بيرو لـ «الإمارات اليوم» إن عقده مع الشارقة يمتد لموسمين إضافيين، الأمر الذي يجعل تحديد مستقبله خارج نطاق قراره الشخصي في الوقت الحالي.

وأضاف: «مسألة استمراري مع عجمان أو عودتي إلى الشارقة ليست بيدي بالكامل، في النهاية إدارة الشارقة هي التي ستقرر ما تراه مناسباً، وأنا سأحترم أي قرار يصدر عنها».

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أنه يعيش فترة مميزة مع عجمان منذ انضمامه إليه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة على سبيل الإعارة، «التجربة الحالية تعد من أفضل الفترات في مسيرته الكروية».

وأوضح: «الفترة التي أقضيها مع عجمان رائعة بالنسبة لي على الصعيدين الفني والشخصي، فمنذ وصولي شعرت بترحيب كبير من الجميع داخل النادي، وهذا ساعدني كثيراً على التأقلم بسرعة وتقديم أفضل ما لدي».

وأكمل بيرو أن: «انتقالي إلى عجمان شكّل فرصة مهمة لإعادة تقديم نفسه بعد فترة لم تكن موفقة بالنسبة له مع الشارقة، لم تكن الأمور تسير بالشكل الذي كنت أتمناه في الشارقة خلال الفترة الماضية، لذلك جاء قرار الانتقال إلى عجمان على سبيل الإعارة بمثابة فرصة جديدة بالنسبة لي لإثبات قدراتي، كنت أرغب في أن أظهر للجميع ما يمكنني تقديمه داخل الملعب، وأعتقد أنني بدأت بالفعل في استعادة مستواي».

وتابع: «هناك عدة أسباب ساعدتني على التألق مع عجمان، أهمها الثقة الكبيرة التي حصلت عليها منذ اليوم الأول، أتذكر جيداً الحصة التدريبية الأولى لي مع الفريق، حين شعرت بأن الجهاز الفني واللاعبين يثقون في إمكاناتي، وهذا أمر مهم جداً لأي لاعب».

وأشاد بيرو بدور المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش، مؤكداً أن ثقته به كانت عاملاً أساسياً في ظهوره القوي.