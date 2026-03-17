مدرب شباب الأهلي: حققنا أرقاماً مميزة أمام دبا.. 20 تسديدة واستحواذ مرتفع

أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو مانويل دو سوزا، أن فوز فريقه على دبا (4-0)، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري المحترفين، أمس، جاء نتيجة الانضباط التكتيكي واللياقة البدنية العالية للاعبين.

وأعرب سوزا عن سعادته بالنتيجة، مشيرًا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة إلى أن الفوز رفع رصيد الفريق إلى 49 نقطة في جدول الترتيب، مؤكدًا أن الفريق حقق أرقامًا مميزة خلال اللقاء، من بينها تنفيذ نحو 20 تسديدة، إلى جانب نسبة استحواذ مرتفعة.

وأوضح أن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول، قبل أن ينجح في تسجيل أهدافه خلال الشوط الثاني.

وقال سوزا: «ركزنا على استغلال الفرص وتعزيز الانسجام بين خطوط الفريق، ما ساهم في فرض السيطرة على مجريات المباراة، كما يقدّر الجهاز الفني الالتزام الكبير وروح الفريق العالية، وهو ما انعكس بوضوح على أداء اللاعبين داخل الملعب».

الصيام والغيابات

من جانبه، أرجع مدرب دبا، الروماني ماريوس بانايت، الخسارة إلى عدة عوامل، من بينها الغيابات وتأثر عدد من اللاعبين بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وقال: «النتيجة تعكس تراجع اللياقة البدنية لدى بعض اللاعبين، إضافة إلى تأثير الصيام في الأداء البدني والفني، حيث خاض الفريق المباراة بثلاثة لاعبين أجانب فقط، وكان اثنان منهم غير صائمين».

وأشاد بانايت بجهود لاعبيه، مؤكدًا أنه «رغم النتيجة، هناك التزام كبير وروح قتالية عالية من الجميع، ما يمنح مؤشرات إيجابية للفترة المقبلة».

وأكد أنه سيعمل على دراسة أسباب الخسارة بدقة لمعالجتها في التدريبات المقبلة، مع التركيز على استعادة المستوى الفني والبدني، وتعزيز الجاهزية بما يتناسب مع تحديات فترة الصيام، سعيًا لتحقيق نتائج أفضل في المباريات القادمة.