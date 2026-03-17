كارتابيا: الدوري بين أيدينا.. علينا البقاء متواضعين ومتّحدين

قال قائد فريق شباب الأهلي، فيديريكو كارتابيا، إن فريقه يركز على نتائجه فقط في سباق المنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة القدم، مؤكداً أن حسم اللقب يعتمد على ما يُقدّمه اللاعبون داخل الملعب، وذلك عقب الانتصار العريض برباعية نظيفة على دبا الذي استعاد به «فرسان دبي» صدارة الترتيب مؤقتاً.

وأضاف في تصريحات صحافية عقب نهاية اللقاء الذي أقيم على استاد دبا بحضور نحو 1400 متفرج: «ننظر إلى أنفسنا فقط، فالتتويج باللقب يعتمد على الفوز في المباريات التي بين أيدينا. نحن أبطال النسخة الماضية، ونطمح إلى الفوز باللقب مجدداً هذا الموسم، لنحقق رقماً قياسياً كأول فريق ينجح في الحفاظ على لقبه، ومن المهم أن نبقى متواضعين ومتّحدين».

وتابع: «نحن سعداء بالفوز الذي تحقق، وكنا نُدرك صعوبة اللعب في هذا الملعب. لم يتبقَّ سوى عدد قليل من المباريات في المسابقة، والأهم بالنسبة لنا هو الاستمرار في تحقيق الانتصارات، من أجل البقاء في صدارة الترتيب».

وأوضح كارتابيا: «لا نفكر كثيراً في المنافسين، بل نركز على ما بأيدينا. نبذل كل ما لدينا في كل مباراة من أجل تحقيق الفوز، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لنا، لأننا نلعب في فريق هدفه الانتصار في كل اللقاءات».