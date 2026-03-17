النني: الجزيرة هزم خورفكان بالروح والانسجام

قال لاعب فريق الجزيرة، المصري محمد النني، إن الروح والانسجام بين اللاعبين كانا العامل الأبرز وراء الفوز على خورفكان بنتيجة 3-1، أمس، على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة الـ20 من دوري المحترفين لكرة القدم، مؤكداً أهمية مواصلة تحقيق الانتصارات، مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

وقال في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة التي شهدها أقل من 200 متفرج: «الروح والانسجام كانا سر الفوز على خورفكان، ونحن نُدرك جيداً أهمية هذه الانتصارات، خصوصاً أنها تأتي في مرحلة حساسة مع اقتراب نهاية الموسم. الحصول على النقاط الثلاث يمنحنا الاستمرارية، ويُقرّبنا أكثر من التقدم في جدول الترتيب».

وأضاف: «طوينا صفحة الفوز على خورفكان، والآن تنتظرنا مباراة مهمة أمام شباب الأهلي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة. نحن نُدرك أهمية هذه البطولة للنادي وللجماهير، لذلك سنقاتل من أجل الفوز بها، وسيكون الجميع في كامل تركيزه لهذه المواجهة».

وبهذه النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 37 نقطة، محافظاً على المركز الثالث، وهو المركز الذي يمنح صاحبه فرصة المشاركة في المسابقات الخارجية خلال الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 20 نقطة في المركز التاسع، ليواصل معاناته في الابتعاد عن مناطق الخطر.