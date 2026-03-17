غوارديولا للاعبي مانشستر سيتي: «العودة من بعيد» أو عودوا إلى منازلكم

يحتاج مانشستر سيتي الإنجليزي إلى معجزة عندما يستضيف ريال مدريد الإسباني اليوم (الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات) في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما سيكون باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب وبايرن ميونيخ الألماني في وضع مريح.

على استاد الاتحاد، سيحاول سيتي تعويض خسارته ذهاباً أمام حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (15) بثلاثية نظيفة سجلها الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الشوط الأول.

ويبدو المدرب الإسباني بيب غوارديولا متفائلاً بإمكانية قلب الطاولة على النادي الملكي الذي استخدمه الكاتالوني كمثل للعودات من بعيد.

وقال بعد التعادل المخيب في الدوري متوجهاً إلى لاعبيه: «إذا كانوا لا يؤمنون، فهذه مشكلة. إنهم بالغون. يتقاضون رواتب جيدة. إذا لم يؤمنوا بذلك (العودة من بعيد) في دوري الأبطال، فليعودوا إلى منازلهم، فليبقوا في البيت. علينا أن نحاول. ماذا سنخسر؟».

وتابع: «هل لم يسبق في التاريخ أن عاد ريال مدريد؟ لا أعرف كم مباراة.. 50 مباراة في دوري الأبطال، لم يسبق أن عادوا من تأخر 0-3؟ النتيجة صعبة بالطبع لكن علينا أن نحاول، احتراماً للناس، للمشجعين، ولعملنا، أليس كذلك؟».

ولا يبدو مانشستر سيتي في وضع فني ومعنوي جيد، إذ بعد السقوط الكبير في مدريد، تعثر في الدوري الممتاز على أرض وست هام 1-1، ما سمح لأرسنال بالابتعاد عنه في الصدارة بفارق تسع نقاط. وباتت هذه القمة من كلاسيكيات المسابقة الأوروبية الأم، إذ تواجها 11 مرة منذ موسم 2020، و15 مرة في المجمل منذ مواجهتهما الأولى في دور المجموعات لموسم 2013.

وقد حقق ريال الأسبوع الماضي الفوز السادس في 16 مواجهة مع سيتي، مقابل خمس هزائم ومثلها تعادلات، وثأر لسقوطه أمام رجال غوارديولا 1-2 في مدريد، في الجولة السادسة من دور المجموعة الموحدة في 10 ديسمبر الماضي.

وحقق ريال الانتصار الكبير على الرغم من غياب تسعة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة، أبرزهم هدافه الفرنسي كيليان مبابي، والإنجليزي جود بيلينغهام، والبرازيلي رودريغو.

ومن المتوقع أن يعود مبابي إلى تشكيلة الفريق، لكن من المرجح ألا يبدأ المباراة أساسياً بعدما شارك الفرنسي الغائب منذ أواخر فبراير - بسبب التواء في الركبة اليسرى - في التمارين الجماعية، الأحد الماضي.

وأعلن المدرب ألفارو أربيلوا، السبت، مشاركة مبابي الذي ظهر في صور ومقاطع فيديو عدة نشرها النادي، في الحصة التدريبية بشكل طبيعي للمرة الأولى منذ غيابه عن مواجهة بنفيكا البرتغالي في الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال في 25 فبراير.