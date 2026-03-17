«ثلاثيات عموري» تمنح شباب الأهلي صدارة «بلاي أوف» السلة

قادت الثلاثيات الناجحة لنجم المنتخب الوطني وجناح فريق شباب الأهلي، عمر العامري «عموري»، وتسجيله 21 نقطة من هذه الرميات، فريقه للفوز على مضيفه النصر بنتيجة (110-93)، والانفراد بصدارة الترتيب العام، في لقاء جمعهما، أول من أمس، لحساب الجولة الثالثة والختامية من ذهاب «البلاي أوف» في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري في جولة شهدت أيضاً تحقيق الشارقة انتصاره الأول بفوزه على مضيفه البطائح (107-83).

ولعبت الثلاثيات دوراً حاسماً في منح شباب الأهلي الانتصار، بعدما سجل لاعبوه 14 رمية ناجحة (42 نقطة)، نصفها بتوقيع «عموري»، إلى جانب أربع رميات لزميله حامد عبداللطيف، وواحدة لكل من الدولي قيس عمر، والأميركيين ديشوندري واشنطن وغريغوري بريو.

واختتم شباب الأهلي مرحلة الذهاب بالعلامة الكاملة وبرصيد ست نقاط من ثلاثة انتصارات، في حين أدت الخسارة الأولى للنصر إلى تراجعه للمركز الثاني برصيد خمس نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الشارقة صاحب المركز الثالث، وحافظ البطائح على مركزه الرابع برصيد ثلاث نقاط.

واحتاج شباب الأهلي لضمان انتصاره إلى نيل لاعبيه الأفضلية في الربعين الأول والثاني بنتيجتي (29-19 و34-24)، فيما فشل النصر في العودة بالنتيجة رغم تفوقه في الربعين الثالث والرابع بنتيجتي (26-25 و24-22).

بدوره، فرّط البطائح في فرصة إنهاء الربع الأول متقدماً بنتيجة (28-24)، بعدما نجح الشارقة في قلب النتيجة لصالحه عبر تفوق لاعبيه في الربعين الثاني والثالث ثم الربع الرابع بنتائج (29-17 و27-15 و27-25).

ويقضي نظام البطولة بتأهل الفرق الأربعة الأولى مع ختام الدور التمهيدي في يناير الماضي، وهي شباب الأهلي والنصر والشارقة والبطائح، إلى الدور نصف النهائي «البلاي أوف»، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، حيث يخوض كل فريق ست مباريات، تسفر في ختامها نهاية الشهر الجاري عن تحديد هوية المتصدر ووصيفه المتأهلين حصراً إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري.

وتنطلق مرحلة الإياب من «البلاي أوف» في 23 من مارس الجاري بلقائي شباب الأهلي والبطائح، والنصر مع الشارقة، على أن تتبع في 27 من الشهر ذاته بمواجهتي البطائح والنصر، وشباب الأهلي والشارقة، فيما يُسدل الستار في 31 مارس بلقائي شباب الأهلي وضيفه النصر، والبطائح ضيفاً على الشارقة.