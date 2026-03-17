يونايتد يقترب خطوة إضافية من أضواء المحترفين

اقترب فريق يونايتد خطوة إضافية من بطاقة الصعود إلى دوري المحترفين لكرة القدم بعد تعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى برصيد 43 نقطة من 19 مباراة، بفارق سبع نقاط عن صاحب المركز الثاني دبا الحصن وله 36 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن حتا والعروبة اللذين يملكان 34 نقطة لكل منهما، بعد خوض 18 مباراة، مع تبقي تسع جولات ليونايتد و10 جولات للمنافسين، علماً أن الصعود إلى المحترفين يشمل بطاقتين للمركزين الأول والثاني.

وحسابياً يحتاج يونايتد إلى 22 نقطة لحسم إحدى بطاقتي الصعود في حال واصلت الفرق الأخرى تحقيق الانتصارات، كما تتنافس أربعة فرق على البطاقة الثانية، هي: دبا الحصن وحتا والعروبة والذيد.

في المقابل، لاتزال منطقة الصراع على البقاء غير واضحة المعالم، بعد حصول أغلب الفرق المتنافسة على نقاط خلال الجولات الأخيرة لتبقى الأمور ضبابية حتى الآن.

وشهدت الجولة فوز يونايتد على الفجيرة (2-1)، والعروبة على الذيد (2-1)، وسيتي على العربي (2-1)، وحتا على الإمارات (3-1)، في حين تعادل مصفوت مع مجد (1-1)، والاتفاق مع الحمرية (0-0)، وغلف يونايتد مع الجزيرة الحمراء (0-0).

ويتصدر الترتيب يونايتد برصيد 43 نقطة، يليه دبا الحصن في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، ثم حتا والعروبة والذيد ولكل منهم 34 نقطة، ثم العربي سادساً برصيد 32 نقطة، والفجيرة سابعاً برصيد 30 نقطة، والإمارات ثامناً برصيد 29 نقطة، وغلف يونايتد تاسعاً برصيد 21 نقطة، وسيتي عاشراً برصيد 19 نقطة، والحمرية في المركز الحادي عشر بالرصيد ذاته 19 نقطة، والجزيرة الحمراء في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة، ومصفوت في المركز الثالث عشر بالرصيد نفسه 16 نقطة، ومجد في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة، وأخيراً الاتفاق برصيد 10 نقاط.

وشهدت المباريات تسجيل 11 هدفاً بواسطة اللاعبين الأجانب مقابل 4 أهداف للمواطنين، وواصل لاعب الفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير صدارة ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفاً، في حين يتصدر ترتيب الهدافين المواطنين محمد الحمادي برصيد 11 هدفاً، يليه علي عيد برصيد 9 أهداف.

كما شهدت الجولة الـ20 تسجيل 15 هدفاً في 5 مباريات، بواقع 6 أهداف في الشوط الأول و9 أهداف في الشوط الثاني، ما يعكس - فنياً - ارتفاع وتيرة اللعب في النصف الثاني، وقدرة الفرق على الحسم في الدقائق الأخيرة، في حين غاب التسجيل في مباراتين.

