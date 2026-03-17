«الكلاسيكو».. اختبار العين للصدارة من أرض الوحدة

تتجه الأنظار في الساعة 21:30 من مساء اليوم على استاد آل نهيان، الذي يحتضن مواجهة «كلاسيكو أبوظبي» بين الوحدة وضيفه العين ضمن الجولة الـ20 من دوري المحترفين لكرة القدم.

ويدخل الفريقان بدوافع مختلفة، ففي حين يأمل «العنابي» تحقيق الفوز للإبقاء على آماله، ولو الضئيلة، في المنافسة على اللقب، يضع «الزعيم» نصب عينيه الانتصار من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب.

وكان الوحدة قد تراجع في الجولة الماضية إلى المركز الرابع بعد خسارته المفاجئة أمام بني ياس، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة، ما يجعل الفوز خياراً لا بديل عنه إذا ما أراد تقليص الفارق مع المتصدر، وعدم السماح للعين بالابتعاد في القمة.

وخسر الفريق أمام «السماوي» صفر-1 في الجولة الماضية، لكنه أثبت مراراً قدرته على استعادة توازنه سريعاً عقب أي تعثر، إذ لم يتعرض لخسارتين متتاليتين في الدوري منذ نحو 14 شهراً، وتحديداً منذ يناير 2025.

وفرض «العنابي» أفضلية نسبية في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، بعدما تفوق في آخر ثلاث مباريات في الكلاسيكو محققاً فوزين وتعادلاً واحداً خلال الموسم الحالي، لكنه لم ينجح تاريخياً في مواصلة التفوق على «البنفسجي» لأربع مباريات متتالية.

وعلى الجانب الآخر، لا يملك العين، وله 46 نقطة، خياراً سوى الفوز إذا ما أراد تعزيز موقعه في صدارة الترتيب والمضي بثبات نحو المنافسة على اللقب.

وكان «الزعيم» قد تجاوز عقبة صعبة في الجولة الماضية بفوزه الثمين على أرضهم أمام الوصل بهدفين دون رد، وفي حال تجاوز «العنابي» اليوم، فإنه سيكون قد اقترب خطوة جديدة نحو اللقب.

ويواصل العين تقديم موسم مميز، محافظاً على سجله الخالي من الخسارة في الدوري للمباراة الـ19 توالياً، بعدما حقق 14 انتصاراً مقابل خمسة تعادلات.

وقد رفع «الزعيم» سلسلة عدم الخسارة في المجمل إلى 26 مباراة متتالية، لتصبح ثاني أطول سلسلة في تاريخ الاحتراف بعد الجزيرة الذي حقق 28 مباراة دون هزيمة.

كلباء - الشارقة

يسعى كل من كلباء وضيفه الشارقة إلى الابتعاد عن دائرة الخطر عندما يلتقيان في الساعة 21:30 مساءً على استاد كلباء، في مواجهة يخوضها الفريقان بظروف متشابهة بعد خسارة الأول أمام شباب الأهلي، والثاني أمام النصر في الجولة الماضية.

وتتميز مواجهات الفريقين بالإثارة، إذ لم تنتهِ آخر 11 مباراة بينهما في دوري المحترفين بالتعادل، حيث فاز الشارقة في 8 مباريات، مقابل 3 انتصارات لكلباء.

ويملك «النمور» 20 نقطة في المركز الثامن، ويعني الفوز الابتعاد خطوة مهمة نحو منطقة الأمان مع اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة.

وفي المقابل، يحتل الشارقة المركز العاشر برصيد 20 نقطة أيضاً، ويتطلع لتحقيق ثنائية الفوز ذهاباً وإياباً أمام كلباء في موسم واحد للمرة الخامسة في تاريخه.

وتاريخياً يتفوق «الملك» في المواجهات المباشرة، إذ التقى الفريقان في 19 مباراة بدوري المحترفين، حقق خلالها الشارقة 13 انتصاراً، مقابل 3 انتصارات لكلباء، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

مدرب الوحدة: الكلاسيكو فرصة لإظهار جودتنا

اعتبر مدرب الوحدة، السلوفيني داركو ميلانيتش، أن مواجهة الكلاسيكو تمثل فرصة مثالية لفريقه من أجل تقديم نفسه وإظهار جودته من جديد.

وقال في المؤتمر الصحافي: «هي مباراة كلاسيكو ومهمة بكل تفاصيلها، كلا الفريقين ينظر إلى النقاط الثلاث بأهمية كبيرة، ولن تكون المهمة سهلة أبداً».

مدرب العين: الوحدة سيلعب بـ 100% من طاقته



أكد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أنه يتوقع أن يدخل لاعبو الوحدة المواجهة بأقصى درجات الحافز، وأن يلعب لاعبو الوحدة بنسبة 100% من طاقتهم.

وقال في المؤتمر الصحافي: «لا داعي للتفكير كثيراً في مدى تحفيزهم، لكننا أيضاً نملك دافعاً كبيراً لأننا الفريق المتصدر حالياً، وكل نقطة مهمة جداً بالنسبة لنا في سباق اللقب».