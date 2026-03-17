الاتحاد الآسيوي للرجبي يفتح مقراً في دبي

صادق كونغرس الاتحاد الآسيوي للرجبي على قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بفتح مقر الاتحاد في دبي، مع الإبقاء على المقر القانوني للاتحاد في هونغ كونغ، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، قيس الظالعي.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان له أمس، إن المصادقة على القرار جاءت بعد تصويت الاتحادات الأعضاء، حيث وافق 27 اتحاداً على إنشاء المكتب الجديد، من أصل 28 اتحاداً حضروا الاجتماع، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الإداري والمالي، وتسهيل التواصل مع الاتحادات الوطنية في مختلف أنحاء القارة.

وكان اتحاد الإمارات للرجبي قد تقدم بمقترح استضافة مقر الاتحاد الآسيوي، في حين أيد المقترح كل من ماليزيا ولبنان، في إطار توجه مشترك من الاتحادات الأعضاء لتعزيز القدرات التشغيلية للاتحاد الآسيوي، وتطوير منظومة العمل فيه.

ويمثل اعتماد فتح المقر في دبي تتويجاً لنحو ست سنوات من المناقشات والمشاورات بين الاتحادات الأعضاء، كما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة العمليات الإدارية والمالية، وزيادة سهولة الوصول إلى خدمات الاتحاد في مختلف مناطق القارة، مع الحفاظ على الهيكل القانوني والتنظيمي الحالي للاتحاد.

وجاء هذا التطور أيضاً عقب سلسلة من الاجتماعات البناءة التي عقدتها اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي مع قيادة الاتحاد الدولي للرجبي على هامش بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، حيث تم الاتفاق على المضي قدماً في إعداد خطة استراتيجية مشتركة بدعم من مستشار دولي مستقل يتم تعيينه بالتنسيق بين الجانبين.

من جانبه، وجه رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، قيس الظالعي، الشكر والتقدير إلى حكومة دولة الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، على استضافة المقر بمبنى اللجنة الأولمبية، وإلى وزارة الرياضة ووزير الرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، على الدعم الكبير الذي يلقاه الاتحاد الآسيوي للرجبي، والتعاون المثمر مع وزارة الرياضة.

وقال الظالعي: «القرار يمثل خطوة تاريخية في مسيرة اللعبة في القارة، وموافقة الكونغرس على فتح مقر الاتحاد في دولة الإمارات تمثل محطة مهمة في مسيرة الرجبي الآسيوي، وتعكس ثقة الاتحادات الأعضاء، ورغبتها المشتركة في تطوير منظومة العمل المؤسسي للاتحاد، وتعزيز قدراته التشغيلية بما يتماشى مع المرحلة المقبلة من نمو اللعبة في القارة». وأضاف: «جاء هذا القرار بعد سنوات من النقاشات والدراسات مع الاتحاد الدولي للرجبي وما بين الاتحادات الأعضاء، وهو يعكس التزامنا الجماعي العمل من أجل مستقبل أكثر قوة وتنظيماً للرجبي في آسيا، كما سيسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية والتشغيلية، وتسهيل التواصل مع الاتحادات الوطنية، وتقديم خدمات أفضل لجميع الأعضاء».

وتابع: «اختيار دولة الإمارات لاحتضان مقر الاتحاد الآسيوي يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية القارية والدولية، إضافة إلى ما توفره من بيئة تنظيمية وإدارية متطورة تدعم عمل المؤسسات الرياضية».

كما وجه الظالعي الشكر إلى جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 36 اتحاداً وطنياً على ثقتها ودعمها والتزامها المستمر تطوير اللعبة في القارة، قائلاً: «نتطلع معاً إلى مواصلة العمل المشترك لبناء اتحاد آسيوي أكثر قوة وتماسكاً، يخدم أجيال الرجبي في آسيا».

