«دبي لأصحاب الهمم»: 130 مليون مشاهدة لفعالياتنا على وسائل التواصل خلال 3 أشهر

أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم تسجيل 130 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي لفعالياته خلال ثلاثة أشهر من ديسمبر 2025 إلى فبراير 2026.

وأثنى مجلس الإدارة خلال اجتماعه الدوري، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، على النقلة النوعية والتطور المهني للمنظومة الإعلامية بالنادي عبر تحقيق رسالتها في تجسيد مرتكزاته الاستراتيجية.

وقال النادي، في بيان صحافي، إن هذه الاستراتيجية تهدف في أطرها ودورها إلى إيصال الرسالة الإعلامية بما يتماشى مع رؤية النادي لإسعاد أصحاب الهمم، من خلال تمكينهم رياضياً وثقافياً واجتماعياً بطرق إبداعية ومبتكرة، ورفع مستوى التوعية في المجتمع، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة لأصحاب الهمم ونموذجاً رائداً في تمكينهم، وبناء مجتمع شامل ومستدام.

واطلع المجلس خلال اجتماع على ما تحقق خلال النسخة الحالية للمهرجان الرمضاني بمشاركة واسعة تزامناً مع «عام الأسرة 2026»، الذي اشتمل على فعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية ومسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم، والمجلس الرمضاني وبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية.

كما اطلع على استعدادات فرق النادي المختلفة للمعسكرات والمشاركات الخارجية المقبلة.