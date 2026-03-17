29 مارس موعد «عمومية اتحاد اليد»

وجّه اتحاد الإمارات لكرة اليد الدعوة إلى الأندية الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي للموسم الرياضي 2025-2026، والمقرر عقده يوم الأحد 29 مارس الجاري، في مسرح مبنى اللجنة الأولمبية بالدور الأرضي، بحضور ممثلي الأندية الأعضاء، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وقال اتحاد اليد، في بيان له، إن جدول الأعمال يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية، واعتماد التقريرين الإداري والفني للموسم الرياضي 2024-2025، إلى جانب اعتماد الحساب الختامي للاتحاد لعام 2025، ومناقشة برامج وأنشطة الاتحاد المستقبلية لعام 2026.

كما يشمل الاجتماع مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأندية الأعضاء وفق المدة القانونية المحددة في النظام الأساسي للاتحاد، مع ضرورة ترشيح ممثلين عن كل نادٍ لحضور الاجتماع على أن يكون أحدهما فقط صاحب حق التصويت، وإرفاق صورة من الهوية الإماراتية سارية المفعول.

وأكد رئيس الاتحاد المهندس سعود إبراهيم صالح، خلال البيان، تقديره تعاون الأندية الأعضاء وحرصها الدائم على دعم مسيرة كرة اليد الإماراتية وتطوير اللعبة.