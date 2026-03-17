فريق «عنتر حسين» يحرز لقب بطولة نادي دبا الحصن الرمضانية

أقيمت البطولة الرمضانية الثانية لموظفي نادي دبا الحصن لكرة القدم في أجواء رياضية واجتماعية مميزة، بمشاركة أربعة فرق، مثلت موظفي وإداريي النادي، حيث أحرز فريق عنتر حسين لقب البطولة بعد أداء مميز طوال المنافسات.

وأكد النادي، في بيان له، أن «هذه البطولة تأتي تقديراً ووفاءً للعاملين الذين كانوا جزءاً من تاريخ النادي وروحه، وتركوا بصمات طيبة في قلوب الجميع، بما قدموه من إخلاص وتفانٍ في خدمة دبا الحصن، منهم سعيد سليمان بن زايد، أحد مؤسسي الرياضة في دبا الحصن، والذي قدم الكثير في العمل الإداري، وأسهم في بناء مسيرة النادي الرياضية، إضافة إلى سيف محمد بن يعروف، حارس مرمى النادي الذي دافع عن ألوان الفريق بإخلاص، وتميز بروحه الرياضية العالية، وكان مثالاً للاعب الملتزم والمحب لناديه، وعنتر حسين، أحد العاملين المخلصين، وكذلك محمد عبدالله بغداد، الموظف الإداري وأحد المشجعين الأوفياء».

وأضاف النادي أن «هؤلاء وغيرهم ممن خدموا هذا الصرح الرياضي سيبقون جزءاً من ذاكرة النادي وتاريخه، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه».