مورايس قبل مواجهة كلباء: هدف الشارقة العودة إلى الانتصارات

أكد مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس جاهزية فريقه لمواجهة كلباء غداً الثلاثاء ضمن الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أن الشارقة يتطلع إلى العودة لسكة الانتصارات عبر تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث قبل فترة التوقف المرتقبة للدوري.

وأوضح أن المنافسة في الدوري تتسارع مع اقترابها من مراحلها الأخيرة، مشيراً إلى أن كلباء فريق مميز ويقدم مستويات جيدة، ما يجعل تحقيق الفوز عليه يتطلب بذل جهد كبير داخل الملعب.

وقال مورايس خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، الذي عُقد اليوم الإثنين في مقر النادي بالشارقة: «استعداداتنا تسير بشكل جيد لمباراة كلباء، ونتطلع لتقديم أداء قوي يحقق لنا النتيجة التي نطمح إليها».

وأضاف أن الضغوط أمر طبيعي في كرة القدم، مؤكداً أن جميع المباريات مهمة، لكن الفارق يكمن في الطموح والرغبة والعمل من أجل تحقيق الفوز.

من جانبه، أكد لاعب الشارقة حارب عبد الله أن اللاعبين والجهازين الفني والإداري عازمون على تحسين صورة الفريق وتعديل وضعه في جدول ترتيب الدوري خلال المباريات المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك سيتم خطوة بخطوة.

وأضاف أن الفريق يسعى لأن تكون ردة فعله قوية في المباراة المقبلة أمام كلباء، من أجل العودة إلى طريق الانتصارات.