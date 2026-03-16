الجزيرة يكتب الانتصار الـ5 على التوالي بثلاثية في شباك خورفكان

حقق فريق الجزيرة انتصاره الخامس توالياً في دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه خورفكان بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة 20، في مباراة حضر فيها الفوز والإثارة وغابت عنها الجماهير، إذ لم يتجاوز عدد الحضور 200 متفرج.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها «فخر أبوظبي» في تحقيق خمسة انتصارات متتالية في الدوري منذ الفترة بين فبراير وأبريل 2022، وهو ما يعكس حالة التطور والاستقرار الفني التي يعيشها الفريق في الآونة الأخيرة.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 37 نقطة محافظاً على المركز الثالث، وهو المركز الذي يمنح صاحبه فرصة المشاركة في المسابقات الخارجية خلال الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 20 نقطة في المركز التاسع، ليواصل معاناته في الابتعاد عن مناطق الخطر.

وافتتح محمد ربيع التسجيل للجزيرة في الدقيقة 14، قبل أن يعزز فليسيو ميلسون التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 32. وقلص الضيوف الفارق عبر أداما ديالو في الدقيقة 37، لكن الجزيرة عاد ليؤكد تفوقه بإحراز الهدف الثالث بواسطة سايمون بانزا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+3).