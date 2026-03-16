شباب الأهلي يستعيد صدارة الدوري.. ويدفع «النواخذة» نحو دوامة الهبوط

استعاد فريق شباب الأهلي صدارة ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً مهماً على مضيفه دبا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد دبا ضمن منافسات الجولة 20، بحضور نحو 1400 متفرج.

ورفع «فرسان دبي» رصيدهم إلى 49 نقطة في الصدارة مؤقتاً، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة العين مع الوحدة، إذ يأمل الفريق تعثر «الزعيم» من أجل تثبيت موقعه في القمة.

في المقابل، زادت الخسارة من معاناة دبا هذا الموسم، بعدما تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الأخير، ليبقى «النواخذة» في دوامة صراع الهبوط مع اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة.

وانتظر شباب الأهلي حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل، بعدما نجح البديل جواو مارسيلو في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 55 عقب مجهود فردي مميز، قبل أن يعزز زميله جويلهيرمي بالا النتيجة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وأضاف كون سانتوس سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 87، بينما اختتم ماتيوس هنريقو سيلفا الرباعية ليؤكد فوز فريقه ويعيده إلى قمة الترتيب.