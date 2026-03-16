الوصل يواجه النصر السعودي على أرض محايدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتماد نظام المباراة الواحدة في مواجهات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2، على أن تُقام المباريات في أرض محايدة خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل المقبل، وذلك في إطار الترتيبات التنظيمية للأدوار الحاسمة من البطولة القارية.

ويمثل الكرة الإماراتية في هذا الدور نادي الوصل، الذي نجح في بلوغ ربع النهائي بعد مشوار مميز في البطولة، حيث سيواجه فريق النصر السعودي في مواجهة مرتقبة ضمن دور الثمانية، في لقاء يُنتظر أن يشهد تنافساً قوياً بين الفريقين من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تكشف الجهات المنظمة في وقت لاحق عن تفاصيل الملاعب المستضيفة وترتيبات المباريات، في ظل ترقب جماهيري كبير للأدوار الإقصائية التي ستقام بنظام الحسم المباشر، وهو ما يرفع من مستوى الإثارة ويمنح الفرق المتأهلة فرصة واحدة فقط لمواصلة المشوار نحو اللقب القاري.