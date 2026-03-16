«يونايتد» يعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى.. وحتا يصعد للمركز الثالث

واصل فريق يونايتد انتصاراته، محققًا الفوز على ضيفه فريق الفجيرة (2-1) في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 20 لدوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيده 43 نقطة في المركز الأول، حيث سجل لفريق يونايتد البوركيني نيجيرو ضو في الدقيقة 32، والكونغولي دورما نكوانجا في الدقيقة (90+2)، بينما سجل لفريق الفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير في الدقيقة 48، وتجمد رصيد الفجيرة عند 30 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة قوية، نجح فريق العروبة في إيقاف سلسلة النتائج الإيجابية لفريق الذيد، عندما فاز عليه (2-1)، حيث تقدم فريق الذيد أولًا عن طريق لاعبه اللوكسمبورغي لوكاس برودوم في الدقيقة 15، بينما سجل لصالح العروبة البرازيلي تيليديانو غيماريش في الدقيقة 54، والكاميروني مايكل تيشيوكو في الدقيقة 68، ليصبح رصيد العروبة 34 نقطة، والذيد أيضًا 34 نقطة في المركز الخامس.

ونجح فريق «سيتي» في استئناف نغمة الانتصارات، محققًا الفوز على مضيفه العربي (2-1)، حيث جاء هدفا فريق سيتي عن طريق لاعب العربي حمد جاسم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35، والكونغولي ميجنون كوتو في الدقيقة 57، بينما سجل للعربي حمد محمد في الدقيقة (90+1). وأصبح رصيد سيتي 19 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد العربي عند 32 نقطة في المركز السادس.

وفاز فريق حتا على فريق الإمارات (الصقور) بنتيجة (3-1)، حيث سجل للفائز المقدوني شيفيت شيفيتي في الدقيقة 11، والبرازيلي جويلهيرم كاسترو في الدقيقة 19، والبرازيلي صامويل روزا في الدقيقة 48، بينما سجل لفريق الإمارات البرازيلي دارليسوم رودريجو في الدقيقة 67. وبهذه النتيجة أصبح رصيد حتا 34 نقطة في المركز الثالث، ورصيد الصقور 29 نقطة في المركز الثامن.

وتعادل الاتفاق مع الحمرية بدون أهداف، ليصبح رصيد الاتفاق 10 نقاط في المركز الأخير، والحمرية 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

كما تعادل «غلف يونايتد» مع الجزيرة الحمراء بدون أهداف، ليصبح رصيد الجزيرة الحمراء 16 نقطة في المركز الثاني عشر، وغلف يونايتد 21 نقطة في المركز التاسع