عبدالرحمن محمد: أي لاعب بلغ سن الـ 30 يجب عدم اختياره للمنتخب

أكد اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني، عبدالرحمن محمد، أهمية تقليص أعمار لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، مشيراً إلى أن أي لاعب بلغ سن الـ30 عاماً يجب عدم اختياره لتمثيل «الأبيض»، مشدداً على ضرورة ألا يتجاوز عمر أي لاعب يتم اختياره 29 عاماً، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، سواء في تصفيات كأس العالم 2030 أو نهائيات كأس آسيا 2027.

وأشار إلى ضرورة تحضير المنتخب للمشاركة في كأس الخليج 27 وكأس آسيا 2027 بالشكل الصحيح، مؤكداً في الوقت نفسه أنه في حال وجود نية لتغيير مدرب المنتخب الحالي الروماني أولاريو كوزمين، فإنه يتمنى أن يكون المدرب القادم أرجنتينياً أو برتغالياً، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة للمنتخب.

وقال عبدالرحمن محمد لـ«الإمارات اليوم»: «المرحلة المقبلة المتعلقة بمستقبل المنتخب، خصوصاً على صعيد المشاركة في تصفيات كأس العالم 2030 وكأس آسيا 2027، تتطلب تقليص أعمار لاعبي المنتخب بحيث تراوح بين 25 و29 عاماً، إضافة إلى اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً».

وكانت قائمة المنتخب الأخيرة التي شاركت في كأس العرب 2025 في الدوحة ضمت 23 لاعباً، بينهم أربعة لاعبين تجاوزت أعمارهم 30 عاماً، ويعدّون في الوقت ذاته من الركائز الأساسية للمنتخب، وهم: علي خصيف (38 عاماً)، وخالد عيسى (36 عاماً)، وساشا (32 عاماً)، وكايو لوكاس (31 عاماً)، في حين يُعدّ لاعب المنتخب وشباب الأهلي محمد جمعة المنصوري (19 عاماً) أصغر لاعب في القائمة الأخيرة التي شاركت في كأس العرب. وعن مستوى المنتخب في الفترة الماضية، قال عبدالرحمن محمد: «رغم أن المنتخب سنحت له الفرصة أكثر من مرة للتأهل إلى كأس العالم 2026، فإنه أخفق في ذلك لعدم تعامله بالشكل الصحيح مع معظم المباريات التي خاضها، سواء على صعيد الأخطاء الفردية أو الجماعية، أو في تشكيل المنتخب، أو كذلك في طريقة تعامل المدرب مع المجموعة والمباريات». وأوضح: «كانت هناك أخطاء مشتركة فنية وفردية وجماعية أدت إلى إخفاق المنتخب في التأهل إلى المونديال، وأثرت في نتائجه، خصوصاً في المرحلة الثانية من التصفيات خلال مباريات المنتخب أمام عمان وقطر، إذ كانت الفرصة مواتية لحصد بطاقة التأهل».

وأوضح: «لا أعتقد أن هناك مدرباً توافرت له عوامل النجاح مثلما توافرت لمدرب المنتخب الحالي أولاريو كوزمين».

وعما إذا كان يعتقد بأن دوري المحترفين سيرفد المنتخب بعناصر جديدة خلال المرحلة المقبلة، قال: «لا أعتقد أن الدوري سيقدم عناصر جديدة بشكل كبير، باستثناء بعض اللاعبين الذين حصلوا على الجنسية الإماراتية أخيراً، ويستحقون الوجود مع المنتخب في الفترة المقبلة، خصوصاً لاعبي شباب الأهلي جويلهرم دا سيلفا بالا، ويوري سيسار».

