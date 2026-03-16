ختام بطولة العوير الرمضانية للكرة الطائرة

سجّلت بطولة العوير الرمضانية للكرة الطائرة في نسختها الرابعة حضوراً لافتاً ونجاحاً مميزاً، بعدما استقطبت مشاركة واسعة من الرياضيين المواطنين من إمارات الدولة، ومن فئات عمرية متعددة، في مشهد رياضي يعكس روح التنافس الشريف، ويجسد القيم المجتمعية الأصيلة التي يرسخها شهر رمضان المبارك.

واحتضنت منطقة العوير منافسات البطولة وسط حضور جماهيري كبير، حيث توافد عشاق اللعبة وأبناء الفرجان لمتابعة أجواء المنافسة التي اتسمت بالحماسة والندية.

وشهدت المباراة النهائية مواجهة قوية بين فريقي العوير والخوانيج، تمكن خلالها فريق العوير من حسم اللقب، بعد أداء مميز توّجه بالفوز بنتيجة (2-0)، ليحصد كأس البطولة عن جدارة واستحقاق.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، نجح فريق جميرا في التفوق على فريق لهباب، ليحصد المركز الثالث بعد مواجهة حماسية عكست المستوى الفني الجيد الذي شهدته البطولة.

وعقب ختام المنافسات، توّج راعي البطولة الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، الفرق الفائزة.

وأكد بن دلموك أن البطولة تجسد إحدى الصور المضيئة للأنشطة الرياضية المجتمعية التي تنطلق من قلب الفرجان الإماراتية، وتعكس حرص المجتمع على استثمار شهر رمضان المبارك في مبادرات تجمع بين الرياضة والقيم الاجتماعية، مشيراً إلى أن البطولات الرمضانية في الفرجان الإماراتية تمثل تقليداً مجتمعياً عريقاً، ارتبط بتاريخ الدولة منذ سنوات طويلة، مؤكداً استمرار بطولة العوير الرمضانية في الأعوام المقبلة لما تحمله من قيمة رياضية واجتماعية مهمة.