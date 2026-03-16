توج فريق الحبتور بطلاً لكأس تحدي دبي للبولو 2026 بجدارة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق «جهانجيري» بسبعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف، بعد مباراة متكافئة اتسمت بالندية والكفاح طوال أشواطها الأربعة.

ونجح محمد الحبتور في قيادة فريقه طوال البطولة، وفاز معه بمبارياته الثلاث، إذ كانت البداية من خلال الفوز على فريق «آر جي إف»، ثم على فريق جهانجيري مرتين في الدور قبل النهائي والنهائي تباعاً ليحصل على الكأس والعلامة الكاملة.

وجاء فوز «الحبتور» بعد عناء على فريق جهانجيري الذي ظل متقدماً في مباراة جاءت حساباتها أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية، حيث تقدم «جهانجيري» أكثر من كرة ثم يلحق به «الحبتور» حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، قبل أن يحسم «الحبتور» المباراة لمصلحته ويفوز بفارق نصف جول وبنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف.

أما المباراة النهائية الفرعية لكأس الترضية، فقد جمعت بين كل من فريق «ذئاب دبي باي ثيرا» وفريق «آر جي إف» وفاز بها فريق «آر جي إف» بنتيجة خمسة أهداف ونصف مقابل هدفين.

وعقب المباراة قام مدير عام فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية لوكاس تريميل، بتتويج الفرق الفائزة وأصحاب الألقاب، حيث نال فريق الحبتور كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال فريق جهانجيري الميداليات الفضية، ونال فريق «آر جي إف» كأس الترضية، وفاز نجم فريق الحبتور، اللاعب ماركوس بانيللو، بلقب أفضل لاعب، بينما نال الحصان «كونديسيون» الذي كان يمتطيه اللاعب بانيلو، ويملكه نادي الحبتور للبولو، جائزة أفضل حصان مشارك.